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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هيونداي توسان N Line موديل 2027

هيونداي توسان N Line موديل 2027
هيونداي توسان N Line موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي توسان N Line موديل 2027 ، وتنتمي توسان N Line  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتعديلات خارجية وداخلية تمنحها شخصية أكثر جرأة دون تغيير المحركات الأساسية.

هيونداي توسان N Line موديل 2027

وتأتي هيونداي توسان N Line موديل 2027 الجديدة ضمن استراتيجية هيونداي لتوسيع حضور علامة N Line، التي تركز على التصميم والتجهيزات الرياضية، مع الاحتفاظ بالعملية والراحة التي تتميز بها موديلات الشركة العائلية.

مواصفات هيونداي توسان N Line موديل 2027

هيونداي توسان N Line موديل 2027

زودت سيارة هيونداي توسان N Line موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها،  صدادات رياضية جديدة، وبها عجلات ضخمة مقاس 20 بوصه، وبها لمسات حمراء، وبها مقاعد رياضية، وتستفيد N Line من لغة التصميم الجديدة فن الفولاذ التي ظهرت في الجيل الجديد من توسان، مع هيكل أكثر صندوقية وزوايا حادة وتوقيع ضوئي مميز.

ويوجد بـ سيارة هيونداي توسان N Line موديل 2027، مشتت هواء سفلي بارز، وبها فتحات انسيابية باللون الأسود الساتاني على الجانبين، وبها شبك سفلي كبير، وبها إضافات سوداء تمنح المقدمة مظهر أكثر قوة، مع الحفاظ على عناصر التصميم الأساسية للسيارة القياسية، وبها عتبات رياضية أكثر بروزاً، وبها أجزاء سفلية للأبواب بلون الهيكل، مع تقليل حجم الكسوة البلاستيكية المحيطة بأقواس العجلات.

هيونداي توسان N Line موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي توسان N Line موديل 2027 بها، مرايات جانبية سوداء لامعة، وبها تفاصيل سوداء على الأعمدة الخلفية، وبها طلاء رمادي، وسقف أسود، وبها عجلات رياضية ثنائية اللون مقاس 20 بوصه، وتستمر التغييرات في الخلف مع صدام جديد بتفاصيل أكثر حدة، وبها إضافات بلون الهيكل مستوحاة من مشتتات الهواء المستخدمة في السيارات الرياضية، وبها مخرجين للعادم .

هيونداي توسان N Line موديل 2027

واحتفظت سيارة هيونداي توسان N Line موديل 2027 بشريط الإضاءة الخلفي الممتد بعرض الهيكل والمصابيح العمودية المميزة للجيل الجديد، دون تغيير كبير في تصميم الإضاءة.

محرك هيونداي توسان N Line موديل 2027

هيونداي توسان N Line موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي توسان N Line موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بجانب نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، وتنتج قوة 148 حصان، ويرتبط بها ناقل حركة أوتوماتيك .

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