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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هيئة الدواء تحذر من منتج يروج له ثابت شكري.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون

إعلان شكري ثابت
إعلان شكري ثابت
معتز الخصوصي

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من منتج للتخسيس يحمل إسم «X‐Cut » يتم الترويج له عبر صفحة تحمل أسم د ثابت شكري ، مؤكدة أنه إعلان مضلل يروج لإدعاءات تسويقية مضللة عن منتج غير مسجل بهيئة الدواء المصرية . 

 أشارت هيئة الدواء المصرية إلي ان تلك الخطوة تأتي  في إطار الدور الرقابي للهيئة  لضبط سوق الدواء ومنع وصول  المنتجات المهربة والغير مرخصة إلي المواطنين . 

 وفي وقت سابق حذرت هيئة الدواء المصرية،  في منشور لها حمل رقم «92 » لعام 2026 ، من كافة التشغيلات الخاصة ك بدواء  تفتيت الدهون وتعلية الحرق.

وشددت هيئة الدواء ، علي  سحب كافة التشغيلات الخاصة بالدواء من السوق الدوائي.  

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأدوية طبقا للقانون.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. 

هيئة الدواء المصرية إعلان مضلل منتج غير مسجل د ثابت شكري سوق الدواء

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