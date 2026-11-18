قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية بمراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد أن الانضباط والالتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

من جانبه، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الخدمية التابعة لمراكز الزقازيق والإبراهيمية وكفر صقر ومشتول السوق لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدم حضور 50 من العاملين بمقر مستشفى مشتول كفر صقر المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، كذلك عدم تواجد 3 من العاملين بالمستشفى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

كما شملت الجولة بالمستشفى المرور على أقسام الاستقبال والأشعة والحضانات ووحدة الكلى والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمعامل والتعقيم والأكسجين، حيث تمت متابعة انتظام سير العمل داخل كل قسم، والتأكد من حسن استقبال المرضى والتعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالكميات المناسبة وجاهزية الأجهزة والمعدات الطبية وانتظام عملها، فضلاً عن مراجعة مستوى النظافة العامة والالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى والتأكد من سلامة تداول وحفظ الأغذية وتوافر احتياجات المطابخ والثلاجات وعدم وجود أي نقص أو معوقات من شأنها التأثير على انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

كما تبين عدم تواجد أي من العاملين بمقر إدارة الطرق بكفر صقر التابع لمديرية الطرق بالشرقية وعدم تواجد 24 من العاملين بمقر مركز ومدينة الزقازيق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل والغياب وعدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بهرية التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل، وعدم حضور 1 من العاملين بمقر الإدارة الزراعية بمشتول السوق التابعة لمديرية الزراعة بالزقازيق، وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد بترك العمل.

كما تبين عدم تواجد 1 من العاملين بمقر مكتب العمل بمشتول السوق التابع لمديرية القوي القوي العاملة بالشرقية، وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد بترك العمل وعدم تواجد 2 من العاملين بمقر الإدارة البيطرية بمشتول السوق التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل، وعدم تواجد 1 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بمباشر التابعة للإدارة الصحية بالإبراهيمية وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد تركيا العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.