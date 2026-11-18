قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية برئاسة المستشار عادل هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم وسامح السيد لاشين، وسكرتارية تامر عبد العظيم بتأييد الحكم الصادر بحبس أب لمدة 6 سنوات، لاتهامه بقتل طفلته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 5 أشهر، وذلك بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتعود أحداث القضية رقم 8989 لسنة 2026 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 437 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا باتهام شخص يُدعى «السيد م. أ» 33 عامًا، بالتعدي على طفلته الرضيعة «رنا» بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها، ما تسبب في إصابتها بإصابات أودت بحياتها.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تقيم برفقة والدها عقب مغادرة والدتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، حيث اتهمت الأم زوجها بالتعدي عليها وعلى أطفالهما بالضرب بصورة متكررة وإساءة معاملتهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة الطفلة، التي أوضحت أنها تركت منزل الزوجية وأقامت لدى والدتها، بينما ظل أطفالها في رعاية والدهم، مشيرة إلى أنها توجهت إلى المستشفى فور علمها بوفاة رضيعتها، وعندما شاهدت جثمانها لاحظت وجود إصابات ظاهرة وآثار دماء على جسدها، واتهمت زوجها بالتسبب في وفاتها.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.