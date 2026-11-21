واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها في بداية تعاملات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى أقل من 5,500 جنيه، مسجلًا 5,475 جنيهًا للبيع و5,425 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6,255 جنيهًا للبيع و6,200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4,695 جنيهًا للبيع و4,650 جنيهًا للشراء، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 43,800 جنيه للبيع و43,400 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 6,255 جنيهًا للبيع و6,200 جنيه للشراء.

عيار 21: 5,475 جنيهًا للبيع و5,425 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4,695 جنيهًا للبيع و4,650 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3,650 جنيهًا للبيع و3,615 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 43,800 جنيه للبيع و43,400 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 194,620 جنيهًا للبيع و192,840 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 3,521.25 دولار.

دولار الصاغة: 55.27 جنيه، مقابل 53.81 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب خسائر جديدة خلال بداية تعاملات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، لتواصل موجة الهبوط التي تشهدها السوق المحلية، وسط تراجع أسعار مختلف الأعيرة، وهبوط عيار 21 دون مستوى 5,500 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5,475 جنيهًا للبيع و5,425 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,255 جنيهًا للبيع و6,200 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4,695 جنيهًا للبيع و4,650 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3,650 جنيهًا للبيع و3,615 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم ليسجل 43,800 جنيه للبيع و43,400 جنيه للشراء، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار جرامات الذهب في السوق المحلية.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 194,620 جنيهًا للبيع و192,840 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3,521.25 دولار، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 55.27 جنيه، مقابل 53.81 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن بعد إضافة المصنعية والدمغة.