كشف بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي عن توقعاته الجديدة بشأن مستقبل أسعار الذهب عالميا، محددا موعدا محتملا لاستعادة المعدن الأصفر قمته التاريخية وتجاوز مستويات 5600 دولار للأوقية، في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية الأمريكية التي تلقي بظلالها على حركة الأسواق.

ويرى البنك أن رحلة تعافي الذهب قد تستغرق وقتا أطول مما كان يتوقعه المستثمرون، مع احتمالات استمرار التقلبات والضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، قبل أن يستعيد المعدن النفيس قوته مدعوما بعودة الطلب الاستثماري وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية.

موعد عودة الذهب إلى القمة التاريخية

وبحسب أحدث تقديرات المحللين في جولدمان ساكس، بقيادة لينا توماس، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى نحو 5600 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2028، لتستعيد بذلك مستوياتها القياسية السابقة.

ويربط البنك هذا السيناريو ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الممتدة من أواخر 2027 وحتى 2028، وهو ما قد يعيد المستثمرين الغربيين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، بعد تراجع اهتمامهم بالمعدن الأصفر نتيجة ارتفاع العائد على الأصول الأخرى.

وتشير التقديرات إلى أن الفيدرالي قد ينفذ أربعة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، خلال الفترة من نوفمبر 2027 إلى سبتمبر 2028، بما قد يدعم جاذبية الذهب مجددا.

البنوك المركزية تقود تعافي المعدن الأصفر

ولا يتوقع جولدمان ساكس أن تكون رحلة الصعود سهلة خلال عام 2027، إذ يرجح استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، بما قد يحد من إقبال المستثمرين الأفراد والمؤسسات الغربية على شراء الذهب.

ومع ذلك، يرى البنك أن مشتريات البنوك المركزية ستظل أحد أهم العوامل الداعمة للأسعار، متوقعا أن يبلغ متوسط مشترياتها نحو 60 طنا شهريا خلال الفترة من 2026 إلى 2028، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 17 طنا شهريا قبل عام 2022.

وبحسب هذه الرؤية، من المنتظر أن تصل أسعار الذهب إلى نحو 4650 دولارا للأوقية بنهاية عام 2027، على أن تواصل الصعود خلال العام التالي مع تحسن الطلب الاستثماري العالمي.

ويعكس ذلك تحولا في سياسات إدارة الاحتياطيات لدى البنوك المركزية، التي أصبحت تنظر إلى الذهب باعتباره أداة مهمة لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

لماذا قد يتراجع الذهب رغم استمرار مشتريات البنوك المركزية؟

رغم التوقعات الإيجابية على المدى الطويل، حذر البنك من استمرار التقلبات خلال الأشهر المقبلة، في ظل اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، فارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، الذي لا يوفر عائدا دوريا لحائزيه، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.

كما أن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات يمثلان عاملين إضافيين قد يضغطان على أسعار الذهب، خصوصا إذا استمرت توقعات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشبه هذه الظروف، وفقا لمحللي البنك، ما حدث خلال عام 2022، عندما ساهمت مشتريات البنوك المركزية في دعم الذهب، بينما حد ارتفاع الفائدة من مكاسب المستثمرين الأفراد.

سيناريوهات متباينة.. هل تتجاوز الأسعار التوقعات؟

وطرح جولدمان ساكس عدة احتمالات لمسار الذهب خلال الفترة المقبلة، إذ يرى أن استمرار المخاوف المتعلقة بالديون والعجز المالي والسياسات الاقتصادية قد يعزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا للتحوط من المخاطر.

وفي المقابل، قد يؤدي استمرار رفع أسعار الفائدة وتأجيل خفضها إلى الحد من مكاسب الذهب، وإبقائه دون المستويات المستهدفة في السيناريو الأساسي للبنك.

كما يرى المحللون أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، يمثل عاملا مهما في تحديد اتجاه الأسعار، مع وجود فرص لزيادة حصة الذهب في احتياطيات بعض الدول.

الذهب أم الفضة.. من يحقق مكاسب أكبر في 2027؟

وفي مقارنة لافتة بين المعادن النفيسة، يتوقع محللو جولدمان ساكس أن يتفوق الذهب على الفضة خلال عام 2027، مستفيدا من الطلب المستمر للبنوك المركزية، وهو عامل لا يحظى بنفس التأثير بالنسبة للفضة.

وبذلك، يظل مستقبل الذهب مرتبطا بمعادلة تجمع بين قرارات الفيدرالي الأمريكي ومشتريات البنوك المركزية وتحركات المستثمرين في الأسواق العالمية، وسط توقعات بأن تكون نهاية عام 2028 محطة مهمة في رحلة استعادة المعدن الأصفر قمته التاريخية.