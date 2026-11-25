قال الإعلامي خالد الغندور إن أثار بيان لاعبي الزمالك بشأن أزمة المستحقات المالية حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، قبل مواجهة الإفريقي التونسي المرتقبة.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" أن معتمد جمال تواصل مع حسين لبيب، رئيس النادي، وطالبه بإيجاد حلول للأزمة، محذرًا من تأثيرها على تركيز اللاعبين، وقال له: «أنا ما أقدرش ألوم اللعيبة على أي تصرف في الفترة الجاية، وخايف الموضوع ده يأثر على تركيزهم».

واختتم الغندور إن فوجئ مجلس الزمالك بالبيان، ما تسبب في حالة من الارتباك، خاصة أن المجلس لم يكن على علم به، في ظل عدم حصول اللاعبين والجهازين الفني والإداري على مستحقات الموسم الجديد أو مكافآت المباريات.