الأسعار بتزيد من ساعة للتانية| العسقلاني يفتح النار على جشع تجار الأجهزة ويطلق تحذيرًا ناريًا

جاوب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على سؤال بشأن :" لماذا ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية رغم تصريحات الشعبة باستقرارها ؟".

وأضاف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي، أن الاسعار في مصر تختلف من ساعة لأخرى وليس من يوم لأخر، متابعا أن من الممكن أن تدخلي محل تشرتي غسالة بسعر 14 الف وبعد ساعة سعرها يزيد إلى 15 الف جنيه.

الاسعار في مصر تختلف من ساعة لأخرى وليس من يوم لأخر

وتابع محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن المبرر الذي يقوله التجار لهذا الأمر تحركات أسعار الدولار، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالضمير والجشع والنهم لجمع الربح.

المبرر الذي يقوله التجار لهذا الأمر تحركات أسعار الدولار

وأشار محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن لا يجب الاستغلال ورفع الأسعار بسبب الجشع بأي شكل من الأشكال.

