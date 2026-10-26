قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والرسوم وخطوات التقديم
الريال بـ 15 والدولار يتخطى الـ 56.. زلزال في أسعار العملات بالبنوك اليوم
مخالفة للقانون.. أحمد موسى: مذكرة ليبيا وتركيا تتسبب في غضب المصريين
«إسرائيل عدو وهتفضل عدو»| أحمد موسى عن دهس مغنية كولومبية لعلم الاحتلال: المرة الجاية ولَّعي فيه
حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات
البنتاجون يستعد لحرب عالمية.. خطة للصمود لمدة 90 يوما بدون كهرباء وإمدادات
العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس
ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026
عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستمع لشكاوى المواطنين ويتابع طلباتهم ويوجه بسرعة حل مشكلاتهم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة زفتى، على التحدث مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والتعرف على مدى حصولهم على الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين هو الطريق للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وأن المحافظة تعمل من أجل خدمة أهالينا وتيسير مصالحهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي، وموقف الطلبات المقدمة في ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بسرعة مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والتعامل مع أي معوقات قد تؤخر إنجاز مصالحهم، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على ضرورة حسن استقبال المواطنين والاستماع إليهم باهتمام، وسرعة فحص شكواهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع متابعة الطلبات حتى إنجازها، مؤكدًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة واضحة وميسرة، وأن راحته وتلبية احتياجاته تأتيان في مقدمة مسؤوليات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

معدلات التراخيص 

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات الإنجاز في الملفات المختلفة، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الاستجابة الفعلية لمطالب أهالينا.

اخبار محافظة الغربية محافظ الغربية تحرك تنفيذي تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

ترشيحاتنا

المعاشات

بعد تأجيل دعوى المنحة الاستثنائية.. ماذا يقول القانون عن زيادة المعاشات وموعد صرف العلاوة؟

عقار

هل يمنح عقد البيع الأقدم أحقية امتلاك العقار؟.. القانون يوضح

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: دعم مصر للسعودية التزام استراتيجي تفرضه وحدة المصير العربي

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد