محافظ الغربية يستمع لشكاوى المواطنين ويتابع طلباتهم ويوجه بسرعة حل مشكلاتهم

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة زفتى، على التحدث مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والتعرف على مدى حصولهم على الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين هو الطريق للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وأن المحافظة تعمل من أجل خدمة أهالينا وتيسير مصالحهم.

توجيهات محافظ الغربية

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي، وموقف الطلبات المقدمة في ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بسرعة مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والتعامل مع أي معوقات قد تؤخر إنجاز مصالحهم، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على ضرورة حسن استقبال المواطنين والاستماع إليهم باهتمام، وسرعة فحص شكواهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع متابعة الطلبات حتى إنجازها، مؤكدًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة واضحة وميسرة، وأن راحته وتلبية احتياجاته تأتيان في مقدمة مسؤوليات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

معدلات التراخيص

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات الإنجاز في الملفات المختلفة، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الاستجابة الفعلية لمطالب أهالينا.