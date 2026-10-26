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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 89 متهما بخلية داعش مدينة نصر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش مدينة نصر"، لجلسة 22 نوفمبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتي 1 ديسمبر 2020، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم رقم 53 قام بإعداد أفراد وتدريبهم على استعمال السلاح وتعليم أساليب القتال.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 89 متهما داعش مدينة نصر إرهاب

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