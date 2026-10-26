محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمناقشة الأفكار والمقترحات الهادفة لتعزيز جهود التنمية

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع الدورى للمجلس الإقتصادى الإجتماعى لمناقشة آليات العمل والخطوات التنفيذية اللازمة لتعزيز دور المجلس في دعم جهود التنمية الشاملة ، وتفعيل المشاركة بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بجودة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

وشارك في فعاليات الإجتماع السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، فضلاً عن الدكتورة عبير عبد النبى مقرر المجلس ، إلى جانب ممثلى الجهات المختصة بجامعة أسوان والبنوك الوطنية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

مأسسة وإستدامة المجلس الإقتصادى الإجتماعى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإتحاد الأوروبى

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة تعمل بالتعاون مع مشروع برنامج الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية والبيئة بإشراف الدكتورة منال عوض ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإتحاد الأوروبى على مأسسة وإستدامة المجلس الإقتصادى الإجتماعى وتعزيز دوره فى دعم مسارات التنمية بالمحافظة ، إنطلاقاً من مبدأ الإستثمار فى البشر بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح المحافظ أنه تم تقسيم المجلس إلى 4 مجموعات عمل وفقاً للدراسات وتحليلات التكتلات الإقتصادية ، لتشمل قطاعات التعليم العالى ، والبنوك المصرفية ، والزراعة ، والتضامن الإجتماعى بما يتيح تحديد الإحتياجات الفعلية لكل قطاع ، ووضع آليات عمل متكاملة للإستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة ، وتعظيم دور الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفى والمجتمع المدنى.



خطة تنفيذية متكاملة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات التنموية



وشهد الإجتماع إستعراض آليات العمل والخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل دور المجلس الإقتصادى الإجتماعى من خلال وضع خطة تنفيذية متكاملة ترتكز على دراسة المقترحات والإحتياجات، وتحديد الأولويات ، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابياً على المواطن الأسوانى.

كما تم فتح باب المناقشة والوستماع إلى مختلف المقترحات والأفكار والرؤى المقدمة من المشاركين ، إلى جانب إستعراض الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، ومناقشة سبل تطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يتوافق مع أولويات التنمية الإقتصادية والإجتماعية بمحافظة أسوان .

الإستثمار فى العنصر البشرى محور رئيسى لتحقيق التنمية الشاملة

وتم التأكيد خلال الإجتماع على أن الإستثمار فى العنصر البشرى يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات والبرامج التي تستهدف تنمية القدرات البشرية، وتعزيز فرص المشاركة الإقتصادية والإجتماعية ، والإهتمام بالقيمة المضافة فى سلاسل الإمداد والإنتاج بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى ، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية المستدامة .

كما تم تقديم عرض لوفد وزارة التنمية المحلية والبيئة ، فى إطار تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بشأن آليات عمل المجلس الإقتصادى الإجتماعى ، ودعم جهوده في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات ، وتفعيل الشراكات اللازمة لدفع جهود التنمية بالمحافظة، والعمل على قياس النجاح وتحقيق الإنجازات مقارنة بالمستهدفات .