محافظ الغربية يلتقي المواطنين في اللقاء الأسبوعي ويستمع إلى مطالبهم ويوجه بسرعة فحص الشكاوى

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، للاستماع إلى مطالب الأهالي وشكواهم، وبحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية والمعيشية، ووجّه الجهات المعنية بسرعة دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المستحقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، وسرعة فحصها ومتابعتها حتى الوصول إلى حلول عملية، مع تذليل العقبات أمام الحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن اللقاء الأسبوعي يمثل فرصة مباشرة للاستماع إلى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم عن قرب، مؤكدًا استمرار المحافظة في فتح قنوات التواصل مع الأهالي ومتابعة مطالبهم على أرض الواقع، انطلاقًا من الإيمان بأن رضا المواطن وتحسين جودة حياته هما المعيار الحقيقي لنجاح العمل التنفيذي.