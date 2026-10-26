المستشفيات والمعاهد التعليمية: المدينة الطبية بالعاصمة سرير الجديدة سيكون بها 5 آلاف

أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن جراحات زراعة الكبد الخفضت السنوات الماضية بفضل تحسن الخدمات الطبية.



وأضاف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أن نسير بخطى لإنشاء مدينة طبية لمنع تفتيت الطاقة البشرية الطبية بالمعاهد والمستشفيات، مستدركا أن المدينة الطبية بالعاصمة سرير الجديدة سيكون بها 5 آلاف.

وتابع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن 70 قسطرة في يوم في معهد القلب وهذا الرقم انجاز وهذا مجهود كبير للغاية، ومافيش مواطن في مصر عنده مشكلة في عمل عملية قسطرة.

