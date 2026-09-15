ماريا زاخاروفا متحدثة خارجية روسيا لـ"صدى البلد": روسيا ومصر تتقاربان في مقاربات تسوية الأزمة الإيرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" خلال لقائها الصحفي على هامش مهرجان شباب العالم بمدينة يكاترينبورج الروسية، إن روسيا تؤيد التسوية السلمية في المنطقة، مؤكدة أن المقاربات الروسية والمصرية متقاربة في هذا الشأن.

اتصال دبلوماسي منتظم على مستوى وزراء الخارجية

وأوضحت زاخاروفا أن هناك اتصالاً دبلوماسياً منتظماً بين موسكو والقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، مشيرة إلى أن قادة الدول التقوا مؤخراً، وأن التقييمات تُقدَّم في سياق ضرورة التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمات.

نهج ثابت تجاه جميع الصراعات

أن هذا النهج ذاته تتبناه موسكو تجاه حالات صراع أخرى، مؤكدة أن النهج الروسي لا يقوم على المصلحة السياسية اللحظية لحركة أو حزب يسعى للوصول إلى السلطة دون اكتراث بما سيحدث لاحقاً.

الموقف الروسي يقوم على العلم والمعرفة

وشددت على أن النهج الروسي يقوم على معرفة القوانين وفهم العلم السياسي والعلاقات الدولية، وعلى دراسة تاريخ المنطقة وخصائصها الثقافية والاجتماعية والسياسية، وهي معارف مجتمعة تشكّل الموقف الروسي.

ليست مجرد خطاب لامع

وأكدت أن الموقف الروسي ليس مجرد كود مبهر أو خطاب لامع أو إجراءات غير مدروسة، بل فهم عميق لما قد تؤدي إليه تلك الخطوات أو غيرها، واعدةً بتقديم معلومات إضافية لاحقاً.