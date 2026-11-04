الاتحاد: قرار الرئيس السيسي بوقف منشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان حرصا على إنصاف المواطنين

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء قيم العدل والإنصاف وصون حقوق المواطنين.

وتوجه صقر بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لشواغل المواطنين وحرصه على إزالة المعوقات التي تواجه مصالحهم، بما يضمن استقرار معاملاتهم العقارية ويحافظ على مراكزهم القانونية.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن مراجعة الإجراءات التي قد تؤثر على مصالحهم تعكس نهجًا جادًا في تحقيق العدالة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

وأضاف أن القرار يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويحقق التوازن بين صون حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز مبادئ الجمهورية الجديدة.

واختتم صقر تصريحاته بتجديد التحية والتقدير للرئيس السيسي، مؤكدًا أن الاستجابة لمطالب المواطنين وترسيخ قيم الإنصاف تمثلان ركيزة أساسية لبناء دولة القانون وتحقيق الصالح العام.