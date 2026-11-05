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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تبدأ يومك بماء الليمون والعسل؟ .. فوائد قد لا تعرفها

تبدأ يومك بماء الليمون والعسل؟ .. فوائد قد لا تعرفها
تبدأ يومك بماء الليمون والعسل؟ .. فوائد قد لا تعرفها
هاجر هانئ

قد يساعد شرب الماء الدافئ مع الليمون والعسل على ترطيب الجسم، وتقليل الانتفاخ، وتخفيف التهاب الحلق. كما أنه يزود الجسم بفيتامين سي، الذي يدعم وظائف المناعة وصحة الجلد بالأخص عند تناوله في بداية اليوم.

فوائد الماء الدافئ مع الليمون والعسل 

1.  تكون أكثر ترطيباً
يفقد جسمك السوائل خلال الليل من خلال التنفس والتعرق.
يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح على تجديد السوائل ودعم الطاقة والتركيز والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

إضافة الليمون والعسل تُحسّن طعم الماء، مما قد يُساعدك على شرب المزيد من السوائل على مدار اليوم. يُساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على التخلص من الفضلات، وتليين المفاصل، وحماية الحبل الشوكي.

2. تشعر بالراحة في الحلق
يجد الكثير من الأشخاص أن الماء الدافئ بالليمون مع العسل مهدئ عند التعامل مع التهاب الحلق أو الحساسية الموسمية أو جفاف الهواء الداخلي.

يمكن للسوائل الدافئة أن تساعد في تهدئة تهيج الحلق وتخفيف المخاط.
يُغطي العسل الحلق وله خصائص طبيعية مضادة للميكروبات قد تساعد في تقليل السعال وعدم الراحة في الحلق.

أظهرت مراجعة للدراسات أن العسل أكثر فعالية من العلاجات التقليدية في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، إذ ساعد في تقليل السعال وجعل الأعراض أقل حدة. مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل التوصية باستخدام العسل بشكل روتيني بدلاً من العلاجات التقليدية.
 3. يحصل جهازك المناعي على الدعم
يدعم فيتامين سي الموجود في الليمون وظائف خلايا المناعة، مما يساعد على تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية، والحماية من العدوى، ودعم عملية التعافي.

يتمتع فيتامين سي أيضاً بخصائص مضادة للأكسدة قوية تساعد على حماية الخلايا من التلف المرتبط بالأمراض المزمنة.
كوب واحد من الماء بالليمون المصنوع من عصير ليمونة واحدة يغطي حوالي 21٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي.

يُساهم الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد في دعم صحة المناعة. فشرب كمية كافية من الماء يُساعد على الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء، ويدعم خلايا المناعة في الجهاز الهضمي، التي تحمي الجسم من الجراثيم الضارة.
 4. قد يتحسن مظهر بشرتك
على الرغم من أن شرب مشروب واحد لن يُحدث تغييراً فورياً في مظهر بشرتك، إلا أن الترطيب يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على رطوبة البشرة ومرونتها. فشرب كمية كافية من السوائل يساعد على منع جفاف البشرة أو بهتانها.

يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون الجسم أيضاً على إنتاج الكولاجين ، الذي يدعم قوة الجلد ومرونته.

نصائح لإضافة الماء الدافئ مع العسل والليمون إلى نظامك الغذائي

إضافة الماء الدافئ مع الليمون والعسل إلى روتينك اليومي قد يكون طريقة مريحة للحفاظ على ترطيب جسمك وتعزيز صحتك. إليك بعض الطرق السهلة لإضافته:

اشربه في الصباح للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة خلال الليل
قلّب العسل في ماء دافئ (وليس مغليًا) للمساعدة في الحفاظ على مركباته المفيدة.
اعصر عصير الليمون الطازج للحصول على فيتامين سي ونكهة منعشة
استخدم حوالي ملعقة صغيرة من العسل للتحلية دون إضافة الكثير من السكر
اشطف فمك بالماء العادي بعد ذلك للمساعدة في حماية مينا الأسنان.
 

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