أدانت دول عربية، اليوم الأربعاء، الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والتي تمثل مساساً مرفوضاً بسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عما تنطوي عليه من مخاطر تهدد أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة.



من جانبها .. أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت الكويت بالطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن هذه الاعتداءات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

من ناحيتها .. أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات على الكويت ومملكة البحرين واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت "الخارجية القطرية" على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحول دون اتساع دائرة التوتر ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد.. مجددة تضامن دولة قطر الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وفي السياق ذاته.. أدانت واستنكرت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والاعتداء على ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المملكة تؤكد رفضها التام لمواصلة إيران الاعتداء على الدول الشقيقة وتهديد حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية، مجددةً مطالبتها بوقف كافة الاعتداءات واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام وحل الأزمة عبّر المفاوضات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وفي لبنان.. أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام - في بيان - بشدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت اليوم دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكداً أنها تشكّل تهديداً لأمن المنطقة برمّتها واستقرارها.

وجدد "سلام" تضامن لبنان الكامل مع الكويت والبحرين، ووقوفه إلى جانبهما في صون أمنهما وسيادتهما، مشدداً على دعم لبنان لكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الدول العربية وحماية أمنها.. مؤكدا ضرورة وقف التصعيد واحترام مبادئ حسن الجوار، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.