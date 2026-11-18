أكدت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026، المنعقدة بمدينة شنتشن، ترسم مسارا أكثر وضوحا لمستقبل التعاون الاقتصادي الإقليمي، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية وتصاعد النزعة الحمائية التجارية، مشيرة إلى أن الصين تسعى إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات الإقليمية ودفع مسارات التعاون بما يدعم النمو العالمي.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحية نشرتها اليوم الأربعاء، أن القمة التي تستضيفها شنتشن حاليا، جمعت أكثر من ألفي ممثل من الأوساط السياسية والاقتصادية من 21 اقتصادا عضوا في المنتدى و13 اقتصادا من خارجه، بمشاركة 115 شركة مدرجة ضمن قائمة " فورتشن 500 " العالمية، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى، ومن بينها بوينج وإتش بي وسيتي جروب وجوجل، شكلت نحو 20% من الشركات المشاركة.

وأضافت أن القمة، التي تنعقد تحت شعار "لتحقيق الازدهار وصناعة المستقبل معا"، تعكس ثقة مجتمع الأعمال العالمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية حيوية ومحركا رئيسيا للنمو العالمي، إلى جانب التطلعات إلى دور صيني أكبر في تعزيز التعاون الإقليمي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني واصل تحقيق تقدم رغم الضغوط المتزايدة، مع التحول نحو محركات جديدة للنمو والتنمية عالية الجودة، معتبرة أن الانفتاح الاقتصادي الصيني يوفر قدرا من الاستقرار واليقين للاقتصادات الإقليمية والعالمية في ظل تداعيات الصراعات الجيوسياسية وأزمات الطاقة والحمائية التجارية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها تصاعد النزعات المناهضة للعولمة والأحادية والحمائية، بما يهدد أسس التجارة الحرة والمفتوحة ويعرقل جهود إقامة منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، فضلاً عن تنامي التنافس الجيوسياسي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاق الاعتبارات الأمنية، إلى جانب التفاوت في مستويات التنمية بين اقتصادات المنطقة.

وأكدت أن الصين اضطلعت بدور في دفع مسارات التعاون الإقليمي خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن اجتماع أبيك في بكين عام 2014 أسفر عن اعتماد خارطة طريق لمساهمة المنتدى في تحقيق منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب مخطط تعزيز الترابط الإقليمي للفترة من 2015 إلى 2025.

وأضافت أن الصين واصلت دعم تحرير التجارة وتعزيز الترابط البري والبحري وتوسيع فرص التعاون، من خلال الانفتاح الاقتصادي والمبادرات العملية التي تستهدف توفير فرص مشتركة لاقتصادات المنطقة.

وفي السياق، أوضحت الصحيفة أن قمة شنتشن ستشهد إطلاق «مبادرة شنتشن»، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها خلال تاريخ قمة الرؤساء التنفيذيين لأبيك الممتد على مدار 30 عاما، إذ ستصدر وثيقة ختامية في شكل مبادرة تتضمن مقترحات مجتمع الأعمال الإقليمي وتوصياته، تمهيداً لعرضها على اجتماع قادة الاقتصادات الأعضاء في المنتدى.

وأكدت أن المناقشات خلال القمة تتناول سبعة محاور رئيسية، تشمل الترابط الإقليمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة ومنطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ والتعاون في الاقتصاد الرقمي ومنطقة خليج قوانجدونج وهونج كونج وماكاو الكبرى، إلى جانب التحول الرقمي والأخضر المتكامل.

واعتبرت أن هذه المحاور تعكس التحولات الجارية في الصناعات العالمية وتستجيب لتطلعات اقتصادات المنطقة نحو التنمية، كما توفر مسارات عملية لمعالجة تحديات النمو وتعزيز فرص التعاون.

واستعرضت نماذج للتعاون الصيني مع اقتصادات المنطقة، من بينها نقل تكنولوجيا زراعة الفطر العشبي والأرز في المرتفعات إلى بابوا غينيا الجديدة وإنشاء ورش لوبان في دول جنوب شرق آسيا، فضلا عن مساهمة شركات صينية في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: محطة بونتا سييرا لطاقة الرياح في تشيلي ومحطة سيراتا للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا.

وأكدت الصحيفة، في ختام افتتاحيتها، أهمية تعزيز الانفتاح وتضافر القدرات الابتكارية لدفع النمو الإقليمي، معتبرة أن التعاون القائم على المصالح المشتركة وتبادل الفرص يمكن أن يسهم في كتابة فصل جديد من تجربة النمو الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، ودعم بناء مجتمع إقليمي ذي مستقبل مشترك، بما يوفر زخماً إضافياً للاقتصاد العالمي في ظل التحولات الراهنة.