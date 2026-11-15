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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الملصق الإلكتروني للسيارات 2026.. كيف تستخرجه وما موقف العربيات من التموين بالبنزين؟

الملصق الإلكتروني للسيارات 2026.. كيف تستخرجه وما موقف السيارات من التموين بالبنزين؟
الملصق الإلكتروني للسيارات 2026.. كيف تستخرجه وما موقف السيارات من التموين بالبنزين؟
ولاء عادل

أصبح الملصق الإلكتروني محور اهتمام أصحاب السيارات في مصر، بالتزامن مع دخول منظومة جديدة لمراقبة تداول الوقود حيز التشغيل التجريبي، تعتمد على استخدام بيانات المركبات في تسجيل عمليات التموين بمحطات البنزين، وهي خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الإجراءات المطلوبة للحصول على الملصق، ومدى إلزامية تركيبه، والعواقب المترتبة على عدم وجوده بالسيارة.

وبدأت التجربة الحكومية من محافظة بورسعيد مطلع نوفمبر الجاري، في إطار خطة لتطوير منظومة توزيع المنتجات البترولية، ومتابعة حركة البنزين والسولار بصورة إلكترونية، بما يحد من التلاعب في الكميات المخصصة للمحطات ويعزز الرقابة على عمليات البيع.

ومع تطبيق النظام الجديد، يبحث المواطنون عن طريقة استخراج الملصق الإلكتروني دون تعقيدات، والأوراق التي يجب تقديمها، وما إذا كان عدم تركيبه سيؤدي إلى حرمان السيارة من الحصول على الوقود.

لماذا أصبح الملصق الإلكتروني مرتبطًا بتموين السيارات؟

لم يعد استخدام الملصق الإلكتروني مقتصرًا على أغراض تنظيم المرور والتعرف على المركبات، إذ تستفيد منه الحكومة حاليًا في تطوير آليات متابعة توزيع الوقود، من خلال ربط بيانات السيارة بعملية التموين التي تتم داخل المحطة.

وتقوم الفكرة على استخدام أجهزة مخصصة لقراءة بيانات الملصق، وتسجيل عمليات صرف البنزين والسولار إلكترونيًا، بما يوفر معلومات تساعد الجهات المعنية على متابعة حركة المنتجات البترولية ورصد أي اختلافات أو مخالفات في عمليات التوزيع.

وتُنفذ المنظومة بالتعاون بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه يستهدف إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية، بدءًا من خروجها إلى محطات الوقود وحتى وصولها إلى المستهلك.

بورسعيد أولى المحافظات التي تطبق المنظومة الجديدة

اختارت الحكومة محافظة بورسعيد لبدء التشغيل التجريبي للنظام الجديد، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، لمدة شهر، بهدف اختبار كفاءة آليات التسجيل والقراءة الإلكترونية داخل محطات الوقود، والتأكد من جاهزية البنية التقنية اللازمة للتطبيق.

وخلال هذه الفترة، يجري التعامل مع السيارات التي لا تحمل الملصق الإلكتروني من خلال تنبيه أصحابها إلى ضرورة استكمال إجراءات تركيبه، مع تسجيل أرقام المركبات في سجلات مخصصة بالمحطات.

وتتيح الفترة التجريبية فرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاع سياراتهم، بالتزامن مع استكمال تجهيز محطات الوقود بالأجهزة المطلوبة لتشغيل المنظومة.

هل يفرض النظام الجديد حدًا أقصى لاستهلاك البنزين؟

من أبرز المخاوف التي صاحبت الإعلان عن المنظومة اعتقاد بعض أصحاب السيارات بأنها تمهد لتحديد كميات معينة من الوقود لكل مركبة، أو فرض قيود على عمليات التموين.

لكن وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت أن الهدف من النظام لا يتعلق بتحديد حصص يومية أو شهرية للسيارات، كما لا يرتبط بتغيير أسعار البنزين والسولار، وإنما يركز على مراقبة عمليات الصرف وتحسين كفاءة توزيع المنتجات البترولية.

وبالتالي، فإن تسجيل بيانات التموين إلكترونيًا لا يعني تلقائيًا فرض سقف للاستهلاك، وإنما يهدف إلى توفير وسيلة أكثر دقة لمتابعة حركة الوقود ومواجهة الممارسات غير القانونية.

من أين تستخرج الملصق الإلكتروني وما الإجراءات المطلوبة؟

يستطيع مالكو السيارات البدء في إجراءات استخراج الملصق الإلكتروني من خلال الخدمات المرورية التي توفرها وزارة الداخلية، عبر بوابة مرور مصر، مع ضرورة استكمال إجراءات المطابقة والتركيب لدى وحدة المرور المختصة.

وتشمل إجراءات التقديم الإلكتروني الخطوات التالية:

  • فتح الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر أو بوابة وزارة الداخلية.
  • تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة الاستخدام لأول مرة.
  • الدخول إلى قائمة الخدمات المرورية واختيار خدمات المركبات.
  • تحديد طلب إصدار ملصق إلكتروني جديد، أو اختيار بدل فاقد أو تالف عند الحاجة.
  • كتابة بيانات المركبة بصورة صحيحة، مع إدخال رقم اللوحة المعدنية ورقم الشاسيه.
  • دفع الرسوم المطلوبة من خلال وسائل السداد الإلكتروني المتاحة.
  • التوجه إلى وحدة المرور المختصة لإنهاء الإجراءات وتسلم الملصق وتركيبه.

ويجب الانتباه إلى أن تسجيل الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا لا يغنيان عن استكمال إجراءات تركيب الملصق لدى الجهة المرورية المختصة.

ملف استخراج الملصق الإلكتروني.. ما الأوراق التي يجب تجهيزها؟

قبل التوجه لاستكمال إجراءات استخراج الملصق، ينبغي تجهيز المستندات التي تثبت هوية مالك السيارة وبيانات المركبة، وتشمل:

  • صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
  • صورة من رخصة تسيير السيارة.

وقد تتطلب بعض الحالات استيفاء بيانات أو إجراءات إضافية وفقًا لطبيعة الخدمة المطلوبة وحالة المركبة، لذلك يُفضل التأكد من المتطلبات لدى وحدة المرور قبل التوجه إليها.

هل تستطيع السيارة الحصول على البنزين من دون الملصق؟

رغم اعتماد المنظومة الجديدة على قراءة الملصق الإلكتروني عند تسجيل عمليات التموين، فإن مسألة منع السيارات غير المزودة به من الحصول على البنزين لم تُحسم بصورة نهائية في التفاصيل الرسمية المعلنة.

فخلال فترة التجربة في بورسعيد، تتضمن الإجراءات تنبيه أصحاب السيارات التي لا تحمل الملصق إلى ضرورة تركيبه، مع تدوين رقم السيارة في سجل المحطة، بدلًا من اعتبار غياب الملصق وحده دليلًا على وجود مخالفة تستوجب المنع من التموين.

ولم يتضمن الإعلان الرسمي لوزارة البترول تحديد عقوبات أو رسوم إضافية على السيارات غير الحاملة للملصق، كما لم يحدد موعدًا نهائيًا لتطبيق قواعد إلزامية جديدة على مستوى الجمهورية.

هل سيصبح الملصق شرطًا أساسيًا للحصول على الوقود في جميع المحافظات؟

لا تزال هذه النقطة بحاجة إلى تعليمات رسمية تفصيلية، إذ إن بدء التجربة في بورسعيد لا يعني بالضرورة تطبيق الإجراءات نفسها فورًا في جميع المحافظات.

ومن المقرر أن تساعد فترة التشغيل التجريبي، التي تستمر خلال نوفمبر 2026، على تقييم أداء المنظومة ومعالجة أي مشكلات فنية قد تظهر أثناء استخدامها، فضلًا عن استكمال تجهيز محطات الوقود.

وبينما أشارت بعض التقارير إلى احتمالية ربط الحصول على الوقود بوجود الملصق بعد انتهاء الفترة التجريبية، لم يصدر إعلان رسمي يحسم موعد هذا الإجراء أو يوضح آليات تنفيذه، وهو ما يجعل متابعة بيانات وزارتي البترول والداخلية أمرًا ضروريًا لمعرفة المستجدات.

ما وظيفة الملصق الإلكتروني الموجود على زجاج السيارة؟

الملصق الإلكتروني ليس إجراءً مستحدثًا بالكامل، فقد بدأت وزارة الداخلية استخدامه منذ عام 2019 ضمن خطة تحديث منظومة المرور، وتطوير قواعد بيانات المركبات والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الحركة المرورية.

ويُوضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة، ويحتوي على بيانات إلكترونية تسمح بالتعرف على المركبة وربطها بقواعد البيانات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

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