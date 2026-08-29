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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آية سماحة تشارك صورا من العمرة رفقة زوجها

آية سماحة وزوجها
آية سماحة وزوجها
سارة عبد الله

شاركت الفنانة آية سماحة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت آية سماحة بالحجاب رفقة زوجها اثناء أداء العمرة، وعلقت: “أول عمرة مع بعض”.

وتعيش النجمة آية سماحة حالة من النشاط الفني اللافت خلال الفترة الحالية، حيث تتنوع أعمالها بين عروض سينمائية ومسرحية جديدة، وأخرى انتهت من تصويرها، إلى جانب مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.

فعلى مستوى العروض السينمائية ، "الكلام على إيه؟" طرح يوم 14 مايو، والذي يجمعها من جديد بالنجم أحمد حاتم في ثنائي فني بعد نجاحهما السابق في مسلسل  "عمر أفندي".

آية سماحة انستجرام العمرة

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