طرق علاج المغص المعوي وطرد الغازات

يعاني عدد كبير من الأشخاص من التقلصات المعوية وتراكم الغازات.
ووفقا لموقع هيلث يمكن علاج الحالات البسيطة و المتوسطة الناتجة عن الغازات أو التقلصات المعوية في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية لتخفيف الألم:
استخدام الكمادات الدافئة
ضع زجاجة ماء دافئ أو وسادة تدفئة على البطن لمدة 15-20 دقيقة؛ فالدفء يساعد على إرخاء عضلات البطن وتقليل التشنجات.
شرب السوائل الدافئة:
مثل شاي النعناع، البابونج، أو الزنجبيل، حيث تمتلك خصائص مهدئة للجهاز الهضمي وطاردة للغازات.
الحركة الخفيفة:
المشي البسيط في أرجاء الغرفة قد يساعد على تحريك الغازات المحبوسة وتخفيف الضغط.
الأدوية المتاحة دون وصفة طبية (OTC): مضادات التقلصات (مثل الهيوسين) لإرخاء عضلات الأمعاء.
أدوية طرد الغازات التي تحتوي على مادة
السيميثيكون (Simethicone)
تجنب الأكل الثقيل: الامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة، الحارة، أو منتجات الألبان مؤقتاً حتى يزول الألم.