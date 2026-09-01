طرق علاج المغص المعوي وطرد الغازات

يعاني عدد كبير من الأشخاص من التقلصات المعوية وتراكم الغازات.

ووفقا لموقع هيلث يمكن علاج الحالات البسيطة و المتوسطة الناتجة عن الغازات أو التقلصات المعوية في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية لتخفيف الألم:

استخدام الكمادات الدافئة

ضع زجاجة ماء دافئ أو وسادة تدفئة على البطن لمدة 15-20 دقيقة؛ فالدفء يساعد على إرخاء عضلات البطن وتقليل التشنجات.

شرب السوائل الدافئة:

مثل شاي النعناع، البابونج، أو الزنجبيل، حيث تمتلك خصائص مهدئة للجهاز الهضمي وطاردة للغازات.

الحركة الخفيفة:

المشي البسيط في أرجاء الغرفة قد يساعد على تحريك الغازات المحبوسة وتخفيف الضغط.

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية (OTC): مضادات التقلصات (مثل الهيوسين) لإرخاء عضلات الأمعاء.

أدوية طرد الغازات التي تحتوي على مادة

السيميثيكون (Simethicone)

تجنب الأكل الثقيل: الامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة، الحارة، أو منتجات الألبان مؤقتاً حتى يزول الألم.