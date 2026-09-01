الجنيه الإسترليني يتراجع رغم ارتفاع عوائد السندات مع تفضيل المستثمرين للدولار

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة وسط موجة بيع عالمية في أسواق السندات، دفعت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وعززت الطلب على الدولار.

وانخفض الجنيه 0.07% إلى 1.35395 دولار، ليصبح نحو 1% دون أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.36745 دولار الذي سجله أواخر أغسطس. وجاء ذلك مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف بشأن التضخم ودعم العملة الأمريكية.

وارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.2554%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط 92 دولارًا للبرميل. وتترقب الأسواق عودة البرلمان البريطاني هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن كيفية تمويل رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لخططه قبل موازنة أكتوبر.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% هذا الشهر، فيما تسعّر الأسواق احتمال رفعها ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وكان محافظ البنك أندرو بيلي قد قال إن هناك أدلة محدودة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة سيؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة.

وأظهرت بيانات اقتصادية صدرت الثلاثاء صورة متباينة للاقتصاد البريطاني، إذ نما نشاط التصنيع في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مارس، فيما وافقت البنوك على أقل عدد من طلبات الرهن العقاري منذ يناير 2024.