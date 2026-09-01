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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد العزيز قنصوة: مهرجان المسرح التجريبي يسهم في الانفتاح على العالم

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي

تحدث الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة عن أهمية المسرح بافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فى دورته الثالثة والثلاثين والتى تستمر حتى 8 سبتمبر الحالي.
 

وقال : ان المسرح مازال قادرا على التعبير عن الانسان ومنذ انطلاقه وهو يحمل رسالة واضحة وهي الانفتاح على العالم وتعدد الثقافات المختلفة ويكشف افاقا جديدة لمختلف الدول.

ويحتفي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال دورته الثالثة والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، بتجارب ونجاحات المخرجين المصريين في الخارج، من خلال برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" (Egyptian Directors Celebration)، الذي يقدم عرضين من إنتاجات مصرية مشتركة مع روسيا وسويسرا.

ويتضمن برنامج الاحتفاء عرضي:
•    "سلمى حبي أنا"، وهو إنتاج مصري روسي من إخراج أحمد العطار.
•    "أطفال سعداء"، وهو إنتاج مصري سويسري من إخراج عمر غايات.

ليقدم المهرجان من خلالهما نماذج من التجارب المصرية التي امتدت إلى فضاءات الإنتاج والتعاون المسرحي الدولي.

برنامج المخرج المصري 
كما سيتضمن برنامج الاحتفاء عقد لقاء عام مع المخرجين أحمد العطار وعمر غايات يوم 4 سبتمبر المقبل، لإلقاء الضوء على تفاصيل تجربتيهما.

ويأتي تخصيص برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" تأكيدا على الحضور المتنامي للمخرجين المصريين على الساحة المسرحية الدولية، وما حققته تجاربهم من نجاحات خارج مصر، إلى جانب إبراز قدرتهم على بناء جسور من التعاون مع مؤسسات وفنانين من دول مختلفة، وتقديم تجارب مسرحية تنفتح على رؤى وأساليب إنتاجية وفنية متنوعة.

ويمنح البرنامج مساحة خاصة للتجارب المصرية التي تشكلت في سياقات دولية، بما يثري المشهد المسرحي المصري ويعكس امتداد تأثير المخرج المصري خارج الحدود، فضلًا عن أهمية الإنتاج المشترك في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام المسرح المصري.
 

مهرجان المسرح التجريبي المهرجان التجريبي عبد العزيز قنصوة

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