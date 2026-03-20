الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فايرفوكس يفاجئ الجميع.. VPN مجاني يظهر فجأة داخل المتصفح

فايرفوكس
فايرفوكس
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة موزيلا، عبر تدوينة رسمية أنها ستطرح الإصدار الجديد من متصفحها “فايرفوكس 149” الأسبوع المقبل، متضمنا مجموعة من الميزات التي طال انتظارها من قبل المستخدمين.

 فايرفوكس يقدم VPN مجاني داخل المتصفح

من أبرز الإضافات خدمة VPN مجانية مدمجة داخل المتصفح، والتي كانت الشركة قد ألمحت إليها منذ أكتوبر الماضي، وستتيح هذه الخدمة لمستخدمي فايرفوكس تمرير ما يصل إلى 50 جيجابايت من البيانات شهريا عبر خوادم الوكيل الخاصة بـ “موزيلا”. 

ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة في المرحلة الأولى داخل متصفح “فايرفوكس”، في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

كما يتضمن التحديث وضع الشاشة المنقسمة Split Screen، الذي يتيح عرض تبويبين جنبا إلى جنب داخل نافذة واحدة، وهو ما يعد إضافة عملية خصوصا لمستخدمي الشاشات الكبيرة وصناع المحتوى. 

كذلك سيحصل المستخدمون قريبا على إمكانية إضافة ملاحظات مباشرة إلى علامات التبويب المفتوحة داخل المتصفح.

فايرفوكس

ومن المنتظر إطلاق هذه الميزات بالتزامن مع إصدار فايرفوكس 149 في 24 مارس، كما تخطط موزيلا لاحقا خلال فصل الربيع لإطلاق قائمة إعدادات مبسطة، إلى جانب نافذة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستكون متاحة مبدئيا عبر قائمة انتظار للمستخدمين الراغبين في تجربتها.

جدير بالذكر أن شركة موزيلا أعلنت مؤخرا أن متصفح فايرفوكس سيحصل على أدوات تحكم جديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي تماما.

ويهدف التحديث الجديد إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يشعرون بالإرهاق من التدفقات المستمرة للميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو من النتائج غير الدقيقة أحيانا، بحيث يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي فقط عند الحاجة.

وأوضحت موزيلا أن أدوات التحكم الجديدة ستتيح للمستخدمين “حظر ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية والمستقبلية”، كما سيتمكن المستخدمون من تفعيل خيار يسمى “حظر تحسينات الذكاء الاصطناعي”.

