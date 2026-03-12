قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمساعد ذكي يفسر تحاليلك.. أمازون تدخل عالم الصحة بالذكاء الاصطناعي

أمازون
أمازون
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أمازون Amazon، عن توسيع نطاق الوصول إلى مساعدها الصحي بالذكاء الاصطناعي Health AI ليصبح متاحا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها، بعدما كان مقتصرا سابقا على تطبيق One Medical، الشركة الصحية التي استحوذت عليها أمازون مقابل 3.9 مليار دولار في عام 2023.

ما هو Health AI وما الذي يقدمه؟

يستطيع مساعد أمازون Health AI الإجابة عن الأسئلة، تفسير السجلات الطبية، إدارة تجديد الوصفات الطبية، حجز المواعيد، والمزيد. 

وتؤكد أمازون أن المستخدمين لا يحتاجون إلى أن يكونوا مشتركين في Prime أو أعضاء One Medical للاستفادة من الخدمة.

ويعمل Health AI كمساعد صحي شخصي يمكنه تقديم إرشادات مخصصة وربط المستخدمين مع مقدمي الرعاية الصحية والعلاجات الملائمة، مع إمكانية الإجابة عن الأسئلة الصحية العامة حتى بدون الوصول إلى معلومات المستخدم الطبية الشخصية.

حماية البيانات والخصوصية

تشير أمازون إلى أن التفاعل مع Health AI يحدث ضمن بيئة متوافقة مع معايير HIPAA، محمية بالتشفير وضوابط صارمة للوصول. 

ويمكن للعاملين المصرح لهم فقط، والذين يحتاجون الوصول لأداء مهام محددة مثل صيانة الخدمة أو ضمان الجودة السريرية، رؤية بيانات المحادثات.

تطبيق One Medical

وتوضح الشركة أن تدريب Health AI يتم على أنماط مجردة دون استخدام معلومات تعريف شخصية مباشرة، مثل استخدام استفسارات متعددة حول تفاعلات الأدوية لتحسين الاستجابة، مع الحفاظ على خصوصية أسماء المرضى.

مع موافقة المستخدم، يستطيع Health AI الوصول إلى المعلومات الصحية عبر Health Information Exchange، النظام الآمن الوطني لمشاركة البيانات الطبية، ليفسر نتائج التحاليل والتشخيصات والسجلات الطبية ويقدم إجابات دقيقة وشخصية حول الأعراض والأدوية.

ربط المستخدمين بمقدمي الرعاية

إذا احتاج المستخدم إلى رعاية متخصصة، يمكن لـ Health AI توجيهه إلى مقدم خدمة من One Medical. يحصل المشتركون في Prime داخل الولايات المتحدة على حتى خمس استشارات مباشرة مجانية مع مقدم خدمة One Medical لأكثر من 30 حالة شائعة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وغيرها. 

ويمكن لغير المشتركين استخدام خيار الدفع لكل زيارة للاتصال بمقدمي One Medical.

كيفية استخدام الخدمة

يمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على Health AI عبر صفحة Amazon Health، وسيتم إشعارهم عبر البريد الإلكتروني بمجرد توفر الخدمة لهم، بعد تسجيل الدخول أو إنشاء ملف شخصي صحي شخصي، يمكن للمستخدم بدء محادثة بطرح أسئلة تتعلق بالصحة.

توسيع أمازون لوصول Health AI يأتي في ظل تزايد دخول خدمات الذكاء الاصطناعي إلى مجال الرعاية الصحية، ففي يناير، أطلقت OpenAI نسخة ChatGPT Health المخصصة للإجابة على الأسئلة الطبية، وتبعها إعلان شركة أنثروبيك عن منتجها Claude for Healthcare.

