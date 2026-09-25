قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني يدخل سودري وينتشر في شمال كردفان
برلماني: حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة.. والحوار والموضوعية أساس مواجهة التحديات
وزير الأوقاف: ملتقى السادة الأشراف يجمع رموز الفكر والعلم على قيم البر والتعاون
تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات
الفتاة رفضت خطبته.. شاب يستعين بأصدقائه للتعدى على منزل بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بالبساتين
دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها
لإثبات نفسه مع الأهلي.. عموتة يمنح عمر سيد معوض فرصة كبيرة
«بسبب الرقص على العقباوي».. شاهد جديد يكشف تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بمصر القديمة.. خاص
اعرف سعر عيار 21 الآن في محلات الصاغة
رئيس وزراء لبنان: لا أمن أو سلام بدون الثقة بين الدول
تحرك جديد من الأهلي بشأن اتهام الشناوي بـ«ادعاء الإصابة» قبل معسكر المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير العماني بالقاهرة: الإبداع لا يعرف عائقا.. والمسرح جسر للحوار وقبول الآخر

السفير العماني: الإبداع لا يعرف عائقا.. والمسرح جسر للحوار وقبول الآخر
السفير العماني: الإبداع لا يعرف عائقا.. والمسرح جسر للحوار وقبول الآخر
الديب أبوعلي

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن فوز فرقة إبداع العمانية، التي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة، بجائزة محمد صبحي لأفضل عرض مسرحي متكامل في ملتقى أولادنا، يعكس حرص حكومة سلطنة عمان على تشجيع هذه الفئة من المجتمع والاهتمام بها، وإظهار قدرات الشباب العماني وما يتمتعون به من مواهب.

وأعرب السفير الرحبي، خلال مشاركته في حفل ختام ملتقى أولادنا بالقاهرة، عن سعادته بمشاركة الفرقة العمانية في الملتقى من خلال مسرحية أسرار، مشيرا إلى أن هذا الفوز يمثل دليلا على أهمية دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لإظهار قدراتهم ومواهبهم.

وقال السفير، إن المهرجان جمع أبناء من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، في لقاء تتجاوز فيه الفنون والمسرح حدود اللغة والجغرافيا والثقافة، موجها تحية تقدير وامتنان إلى الدكتورة سهير عبد القادر، مؤسسة ملتقى أولادنا، وفريق العمل وجميع القائمين على المهرجان، على جهودهم في فتح مساحة للأطفال للتعبير والإبداع واللقاء، ومنحهم فرصة ليكونوا حاضرين ومشاركين ومحتفى بهم.

وأشار إلى أن شعار المهرجان هذا العام أولادنا سعادة وحب يحمل معنى عميقا وجميلا، معربا عن تقديره لإقامة المهرجان في مصر، التي ارتبط اسمها عبر تاريخها بالفن والثقافة والإبداع، والاحتفاء بالسعادة والحب من خلال الأطفال والأبناء المشاركين.

وأكد الرحبي، أن المهرجان يكتسب أهمية خاصة من خلال تخصيص مساحة أساسية للأشخاص من ذوي الهمم، بما يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع، ولهم كامل الحق في المشاركة في الإبداع والفن والحياة العامة.

وأوضح أن أبناء ذوي الهمم يمتلكون القدرة على تحقيق أهدافهم والتعبير عن مواهبهم والمشاركة جنبا إلى جنب مع جميع أبناء المجتمع في مختلف مجالات الحياة، مشددا على أن الاحتفاء بهم في المهرجان ليس مجرد تكريم، وإنما تأكيد عملي على الإيمان بقدراتهم.

المسرح في مواجهة مظاهر العنف

وأضاف أن الاختلاف لا يحد من الطموح، وأن الإبداع لا يعرف عائقا، وأن الإنسان قادر على صناعة مكانه ودوره حين تتاح له الفرصة والدعم والتقدير.

وتطرق السفير العماني إلى أهمية الفن والمسرح في مواجهة مظاهر العنف والصراعات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، قائلا إن العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مساحات تزرع في نفوس الأبناء قيم المحبة والتسامح والاحترام وقبول الآخر.

وأشار إلى أن المسرح ليس مجرد عرض فني، وإنما مساحة يلتقي فيها الإنسان بالإنسان، ويتعلم فيها الطفل أن الاختلاف يمكن أن يكون جمالا، وأن الحوار يمكن أن يكون جسرا، وأن الفرح حق لكل طفل.

وقال إن من أجمل ما يميز المهرجان أنه لا يكتفي بالحديث عن الأطفال، وإنما يمنحهم المسرح ليتحدثوا بأنفسهم ويعبروا عن أحلامهم ومواهبهم ومشاعرهم، مؤكدا أن رسالتهم تتمثل في أن العالم الذي يستحقونه هو عالم تسوده السعادة والحب والسلام.

ووجه الرحبي الشكر والتقدير إلى كل من دعم المهرجان وأسهم في إنجاحه، بدءا من رئيس الجمهورية، ومرورا بوزارة الثقافة، وصولا إلى القائمين على المهرجان والمنظمين والمشاركين والداعمين، الذين بذلوا جهودا لإنجاح الحدث وخروجه بصورة مشرفة.

وأعرب عن أمله في أن تستمر روح المهرجان بعد اختتامه، وأن تظل هذه المساحة مفتوحة أمام الأبناء من مختلف دول العالم للقاء والتعارف والتعلم من بعضهم بعضا، وصناعة جسور من الصداقة والمحبة.

وفي ختام كلمته، وجه السفير الرحبي الشكر إلى الدكتورة سهير عبد القادر وكل من أسهم في إنجاح الحدث، وإلى المشاركين، وخاصة أبناء ذوي الهمم، الذين وصفهم بأنهم "نجوم هذا المهرجان الحقيقيون"، مؤكدا أنهم أثبتوا أن الإرادة قادرة على تحويل الحلم إلى إبداع والموهبة إلى إنجاز.

كما وجه الشكر إلى مصر، أرض الكنانة، التي احتضنت الملتقى وجمعت 55 دولة من أبناء العالم على أرضها تحت مظلة السعادة والحب، متمنيا للجميع استمرار نجاح المهرجان، وأن يظل أولادنا بخير وسعادة وحب.

السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة جامعة الدول العربية فرقة إبداع العمانية ذوي الإعاقة جائزة محمد صبحي ملتقى أولادنا حكومة سلطنة عمان السفير الرحبي مسرحية أسرار سفير سلطنة عمان ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز تهاجم حملة «لا لتجهيز الرجل»: «ماتبقيش دبور وزن على خراب عشة»

ياسمين عز

رسالة نارية من ياسمين عز للسيدات بشأن أزواجهن في يوم الإجازة

صورة ارشيفية

تصل إلى 25%.. التموين تكشف تفاصيل مبادرة خفض الأسعار

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد