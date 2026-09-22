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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الان.. عيار 21 بكم؟

أسعار الذهب الان
أسعار الذهب الان
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين مع استمرار حركة الأسعار في السوق المحلية وتأثرها بالتغيرات في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر لمعرفة أحدث مستويات البيع والشراء في السوق المحلية ومتابعة حركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام خاص من المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية كما يحرص عدد من المواطنين على متابعة أسعار السبائك والجنيهات الذهبية باعتبار الذهب أحد خيارات الادخار وتنويع المدخرات.

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب  في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7235 جنيها للبيع و7190 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6330 جنيها للبيع و6290 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5425 جنيها للبيع و5390 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4220 جنيها للبيع و4195 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50640 جنيها للبيع و50320 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة بالأسواق المحلية نحو 225010 جنيهات للبيع و223590 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة عالميا نحو 4359.01 دولار.

تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية

تتحرك أسعار الذهب في السوق المصرية بصورة مستمرة وفقا للتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية حيث يتأثر سعر المعدن النفيس بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية.

ويأتي سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه في مقدمة المؤشرات المؤثرة على أسعار الذهب في السوق المحلية إلى جانب حركة العرض والطلب ومستويات الإقبال على البيع والشراء.

وقد تتغير أسعار الذهب خلال اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق العالمية أو تغيرات أسعار الصرف أو اختلاف مستويات الطلب داخل السوق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار جرام الذهب المعلنة لا تمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية التي يدفعها المستهلك حيث تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والشركة المصنعة والتاجر.

أسعار الذهب الان

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر حركة أسعار الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تتابعها الأسواق العالمية وفي مقدمتها قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

كما ترتبط أسعار الذهب بحركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على سعر المعدن النفيس عالميا وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلية.

وتعد معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى من المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق لما لها من تأثير على توقعات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة.

كما تؤثر التطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية في حركة الذهب من خلال انعكاسها على مستويات المخاطر وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وفي فترات ارتفاع حالة عدم اليقين قد يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب باعتباره أحد الأصول التي تستخدم ضمن استراتيجيات التحوط وتنويع الاستثمارات.

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الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يمثل الذهب أحد أشكال الادخار التي يعتمد عليها عدد من المواطنين في مصر وتتعدد طرق اقتنائه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا للهدف من الشراء والاحتياجات المالية لكل شخص.

كما يستخدم الذهب ضمن استراتيجيات تنويع الأصول لدى بعض المستثمرين من خلال توزيع المدخرات والاستثمارات على أكثر من فئة من الأصول للتعامل مع التغيرات والتقلبات التي تشهدها الأسواق.

وتظل متابعة سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب في السوق المحلية من أبرز المؤشرات المرتبطة بالتغيرات اليومية في أسعار الذهب وحركة السوق.

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