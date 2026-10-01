تخلص منه نهائيا.. إليك طرق علاج النوم القهري

يعد النوم القهري هو اضطراب عصبي مزمن يسيطر على قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ وغالبا ما يعاني المصابون به من نعاس مفرط خلال النهار وهجمات مفاجئة من النوم.

الأهداف العلاجية

لا يوجد علاج شاف تماما للنوم القهري حتى الآن، ولكن تساعد الأدوية وتغييرات نمط الحياة في السيطرة على الأعراض بشكل كبير، مما يتيح للمريض ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي نسبيا.

العلاج الدوائي

يصف الأطباء عادة مجموعة من الأدوية حسب شدة الأعراض وطبيعتها:

الأدوية المنشطة

الغرض منها: تعد العلاج الأساسي لمساعدة المرضى على البقاء مستيقظين طوال اليوم.

أمثلة شائعة: المودافينيل أو الأرمودافينيل، وغالبا ما تفضل على المنشطات القديمة لأن احتمالية الإدمان عليها أقل. وفي بعض الحالات، قد يتم وصف منشطات أخرى مثل الأمفيتامينات.

مضادات الاكتئاب

الغرض منها: تساعد في علاج الأعراض المرتبطة بالنوم القهري مثل الجداء، وهو الفقدان المفاجئ لعضلات الجسم، وشلل النوم، والهلوسة.

أمثلة: مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومثبطات استرجاع السيروتونين والنوربينفرين.

صوديوم أوكسيبات

الغرض منه: دواء فعال جدا لعلاج الجداء وتحسين جودة النوم الليلي، حيث يؤخذ منه جرعات ليلا ونظرا لكونه مهدئا قويا، يتم وصفه بدقة وتحت رقابة طبية صارمة.

تغييرات نمط الحياة والعادات اليومية

تلعب التعديلات السلوكية دورا أساسيا في إدارة النوم القهري بجانب الأدوية:

أخذ قيلولة مجدولة: خطط لأخذ قيلولة قصيرة ومنعشة في أوقات محددة خلال اليوم لتقليل الشعور بالنعاس المفاجئ.

الحفاظ على جدول نوم منتظم: الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

تجنب الكافيين والكحول: الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لعدة ساعات قبل موعد النوم، حيث تؤثر سلبا على جودة النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: ممارسة النشاط البدني المعتدل مدة لا تقل عن 20 دقيقة يوميا، بشرط أن يكون ذلك قبل النوم بساعات كافية لتحسين النوم الليلي والتحكم في الوزن.

الابتعاد عن الوجبات الثقيلة: تناول وجبات خفيفة قبل النوم لتجنب عسر الهضم والاضطرابات التي تعيق النوم العميق

الدعم والتكيف

التوعية في بيئة العمل أو الدراسة: إخبار أصحاب العمل أو الأساتذة بحالتك الصحية لترتيب فترات راحة قصيرة عند الحاجة.

السلامة أثناء القيادة: تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الخطرة إذا لم تكن السيطرة على نوبات النعاس كاملة، واستشارة الطبيب حول متى تصبح القيادة آمنة.