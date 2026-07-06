أحمد حسن يدافع عن محمد هاني: أنا جبت جون في نفسي.. إيه المشكلة؟

دافع أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن محمد هاني، بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدا أن الأخطاء واردة في كرة القدم ولا يجب تحميل اللاعب المسؤولية بشكل مبالغ فيه.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحاته عبر صدى البلد: أنا جبت جون في نفسي قبل كده.. إيه المشكلة يعني؟ هو محمد هاني قاصد يجيبه في نفسه؟، في إشارة إلى أن التسجيل بالخطأ في المرمى قد يحدث لأي لاعب مهما بلغت خبرته.

وأضاف قائد منتخب مصر السابق أن لاعبي المنتخب يقدمون مستويات مميزة في البطولة،قائلا: يا جماعة اللعيبة بتأدي بشكل كويس وبروح عالية.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.

ويحرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال دور المجموعات، والذي منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس العالم.