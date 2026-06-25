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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كليات التمريض.. تفاصيل أول حركة تكليف حسب الاحتياج وموعد التقديم

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء التقديم لحركة تكليف خريجي كليات التمريض دفعة 2024 (امتياز 2025)، وذلك من خلال نظام التنسيق الإلكتروني العام، وفقًا لقواعد التوزيع المعتمدة التي تشمل الاحتياجات، والمجموع، والرغبات، للعمل بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، وبعض الجهات الخارجية الأخرى، في ضوء النطاقات المتاحة.

طريقة وشروط التقديم 

وقالت وزارة الصحة  يتم التسجيل من خلال موقع الحساب العلمي بجامعة القاهرة:

mhealth.cu.edu.eg

وكشف مواعيد التسجيل قائلة : - 

  •  تسجيل البيانات: من الأحد 5 يوليو 2026 وحتى الاثنين 20 يوليو 2026.
  •  تسجيل الرغبات: من الأحد 2 أغسطس 2026 وحتى الاثنين 17 أغسطس 2026.

«الصحة» تنظم احتفالية مسابقة التميز في خدمات طب الأسنان


نظّمت وزارة الصحة والسكان احتفالية “مسابقة التميز في خدمات طب الأسنان”، التي تنظمها الإدارة العامة لشؤون طب الأسنان بالوزارة، بحضور الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من قيادات الوزارة، ومديري إدارات طب الأسنان بمديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وعمداء كليات طب الفم والأسنان، وأعضاء هيئات التدريس، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي النقابة العامة لأطباء الأسنان والجهات المعنية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، في مستهل كلمته، نقل تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتقديره للجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة طب الأسنان. وأوضح أن التميز في الخدمات الإكلينيكية يرتكز على تقديم رعاية صحية قائمة على أفضل الأدلة العلمية، مع التعلم المستمر وتطوير المهارات ومواكبة أحدث التقنيات، مشددًا على دور المجلس الصحي المصري في وضع معايير موحدة للممارسة الإكلينيكية ورفع جودة الخدمات.

وأشار إلى أهمية الممارسة الطبية المبنية على الأدلة، والتقييم المستمر للنتائج، والالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، ودعم التدريب المستمر والبحث العلمي. كما أكد أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أدوات داعمة تعزز قدرات الطبيب ودقة التشخيص والعلاج، مع ضرورة قياس معدلات نجاح العلاجات ورضا المرضى بشكل دوري.

ورحب الدكتور محمد لطيف بالحضور، مؤكدًا استمرار المجلس في تطوير منظومة طب الأسنان من خلال معايير حديثة للتأهيل والتدريب المهني المستمر، ودعم التخصصات الدقيقة والبورد المصري، مشيدًا بمسابقة التميز كخطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار.

وأعربت الدكتورة منى البيار، مدير عام الإدارة العامة لشؤون طب الأسنان، عن تقديرها لدعم الوزارة المتواصل لقطاع طب الأسنان، مشيرة إلى أن المسابقة أصبحت منصة سنوية لتكريم الأداء المتميز وتحفيز التطوير المهني، ووجهت الشكر للوزير ولأعضاء لجنة التحكيم ولجميع المشاركين.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان (تسلمه نيابة عنه الدكتور حسام عبدالغفار)، تقديرًا لجهوده في تطوير القطاع الصحي ودعمه لطب الأسنان. كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم والفائزين في مختلف تخصصات طب الفم والأسنان، تأكيدًا على حرص الوزارة على دعم الكفاءات المتميزة وتعزيز ثقافة التميز والابتكار للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان خريجي كليات التمريض دفعة 2024 امتياز 2025 التنسيق الإلكتروني العام المحافظات الجهات الخارجية

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