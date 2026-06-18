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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجاح باهر| أطباء مستشفى بنها ينتزعون سيخًا بطول 60 سم من جسد طفلة

أطباء
أطباء
رحمة سمير

سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على واحدة من أبرز القصص الإنسانية والطبية التي شهدتها مستشفى جامعة بنها، بعد نجاح فريق طبي متخصص في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تعرضت لإصابة بالغة الخطورة كادت أن تودي بحياتها.


وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الواقعة بدأت عندما سقطت الطفلة أثناء لهوها بالقرب من أحد المباني تحت الإنشاء بقرية المنشية الصغرى التابعة لمركز كفر شكر، لتسقط فوق قاعدة خرسانية بارزة منها أسياخ حديدية، ما أدى إلى اختراق سيخ حديدي طويل لجسدها في مشهد مأساوي صادم.

وأشار إلى أن السيخ الحديدي اخترق جسد الطفلة من أسفل الإبط الأيمن، وعبر القفص الصدري بالكامل مارًا بالقرب من القلب والأوعية الدموية الرئيسية، قبل أن يخرج من أعلى الكتف الأيسر، في إصابة بالغة الخطورة كانت تهدد حياتها في أي لحظة.

وأكد أن مستشفى جامعة بنها أعلن فور وصول الطفلة حالة الطوارئ القصوى بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، حيث جرى تشكيل فريق طبي متخصص من جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور إبراهيم قصب والدكتور باسم مفرح للتعامل مع الحالة.

وأضاف أن الفريق الطبي خاض سباقًا مع الزمن داخل غرفة العمليات، حيث استمرت الجراحة الدقيقة نحو ثلاث ساعات متواصلة، وتم خلالها فتح الصدر والتعامل بحذر شديد مع موضع الإصابة، قبل السيطرة على النزيف الداخلي وقطع السيخ واستخراجه تدريجيًا دون إحداث أي ضرر بالقلب أو الرئتين أو الشرايين الحيوية.

وأشاد محمد موسى بالجهود الاستثنائية التي بذلها الأطباء وأطقم التمريض وجميع المشاركين في إنقاذ الطفلة، مؤكدًا أن نجاح العملية وخروج الطفلة إلى الرعاية المركزة لاستكمال العلاج يمثل إنجازًا طبيًا وإنسانيًا يعكس كفاءة وخبرة جيش مصر الأبيض، الذي يواصل كتابة قصص ملهمة في إنقاذ الأرواح ومواجهة أصعب التحديات الطبية.


https://www.facebook.com/100063704183702/videos/1792788065024372 

أطباء طفلة بنها معجزة في بنها خط أحمر

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