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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

500 متر من مجرى مائي حيوي مستولى عليها بالبحيرة.. ومحمد موسى يناشد وزير الري

ترعة كفر الغابة في البحيرة
ترعة كفر الغابة في البحيرة
رحمة سمير

سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على أزمة خطيرة تشهدها قرية كفر الغابة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما استولى عدد من المخالفين على مسطح ترعة كفر الغابة بطول يقارب 500 متر، وقاموا بضم هذه المساحات إلى أملاكهم الخاصة بالمخالفة الصريحة لقانون الري والموارد المائية.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الواقعة لا تتعلق بمخالفة عابرة، بل بتعديات على مجرى مائي يمثل منفعة عامة ومصدرًا رئيسيًا لخدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن قرار إزالة رسمي يحمل رقم 12 لسنة 2023 صدر بالفعل لإزالة هذه التعديات، إلا أنه لم يُنفذ حتى الآن رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأكد أن الأهالي تقدموا بعشرات الشكاوى والاستغاثات إلى الجهات المختصة، مطالبين بتنفيذ القانون واسترداد أملاك الدولة، إلا أن حملات الإزالة كانت تتأجل في كل مرة لأسباب مختلفة، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين.

وشدد محمد موسى على أن الترع والمجاري المائية ليست ملكًا لأفراد أو جهات بعينها، بل تمثل جزءًا من الأمن المائي والقومي للدولة ومصدر رزق لآلاف المزارعين، محذرًا من أن استمرار التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة يبعث برسائل سلبية ويشجع على التعدي على أملاك الدولة.

واختتم حديثه بتوجيه نداء إلى وزارة الموارد المائية والري للتدخل العاجل وحسم الملف، معربًا عن ثقته في استجابة المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.


https://www.facebook.com/100063704183702/videos/1792788065024372 

مجرى مائي حيوي البحيرة وزير الري محمد موسى الموارد المائية

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