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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. أوائل الصف الأول الثانوي بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالإسماعيلية

الاوائل
الاوائل
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت معاهد الرعاية الفنية للتمريض بمحافظة الإسماعيلية تحقيق نسبة نجاح بلغت 100% لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026، في إنجاز يعكس مستوى الانضباط الأكاديمي والجهود المبذولة من هيئة التدريس والإدارة التعليمية بالمعاهد.

وأكدت إدارة المعاهد أن هذا النجاح يأتي في إطار الحرص على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على دعم منظومة الرعاية الصحية والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجاء ترتيب أوائل الصف الأول الثانوي بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالإسماعيلية كالتالي:

  • المركز الأول: حنين محمد خلف محمد.
  • المركز الثاني: جنا عادل محمد أبوالليل.
  • المركز الثالث: ملك أشرف صابر عبد العليم.
  • المركز الرابع: هاجر أحمد محمد السيد.
  • المركز الخامس: جنى علي السيد سليمان.
  • المركز السادس: ندى إسماعيل عبد الرحمن محمد.
  • المركز السابع: رؤية عصام عبد العزيز محمدي.
  • المركز الثامن: هدى محمد عبد المنعم عبد المقصود.
  • المركز التاسع: شروق السيد محمد نور الدين.
  • المركز العاشر: سما أحمد محمد محمود.
  • المركز العاشر مكرر: لميس عبد المعز محمد عبد الحافظ.

وتقدمت إدارة المعاهد بخالص التهنئة للطالبات المتفوقات، متمنية لهن دوام النجاح والتفوق، وموجهة الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور على جهودهم ودعمهم المستمر في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.

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