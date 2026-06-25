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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX موديل 2027
رام 1500 TRX موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام 1500 TRX موديل 2027، وتنتمي 1500 لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 رام 1500 TRX موديل 2027

مواصفات رام 1500 TRX موديل 2027

 رام 1500 TRX موديل 2027

زودت سيارة رام 1500 TRX موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف علوي مطلي يدويا باللون الأسود، وبها خطوط حمراء على غطاء المحرك، وبها رسومات خارجية مستوحاة من أسلوب التسعينات، وبها لمسات حمراء داخل الداخلية، وبها عجلات تدعم إطارات Beadlock المخصصة للاستخدامات القاسية.

محرك رام 1500 TRX موديل 2027

تحصل سيارة رام 1500 TRX موديل 2027 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 777 حصان، وعزم دوران 922 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

 رام 1500 TRX موديل 2027

تتسارع سيارة رام 1500 TRX موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

سعر رام 1500 TRX موديل 2027

 رام 1500 TRX موديل 2027

تباع سيارة رام 1500 TRX موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 385 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

طرح الأخوان دودج أولى الشاحنات عام 1914، ثم ظهر اسم "رام" لأول مرة عام 1981 عند إطلاق الجيل الأول من شاحنة "دودج رام" لتكون بديلاً لسلسلة شاحنات "دودج D" السابقة .

 رام 1500 TRX موديل 2027

تم فصل قسم الشاحنات عن شركة دودج لتصبح "رام" علامة تجارية أمريكية مستقلة بذاتها، واشتهرت العلامة باعتمادها على محركات فائقة الأداء، مثل محركات HEMI بسعات تصل إلى 5700 سي سي، ومحركات Hellcat سوبر تشارج في فئات مخصصة مثل RAM TRX بقوة تتجاوز 700 حصان.

 رام 1500 TRX موديل 2027

وصممت سيارات لتحمل مهام الشحن والجر الثقيل، وقدرات السحب التي تتخطى 5 أطنان، وتصنع الإصدارات الحديثة في مصانع متطورة، أبرزها مصنع ستيرلينجج هايتس في ميشيجان بالولايات المتحدة .

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