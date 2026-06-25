سعر هوندا اكورد 2026 في السعودية

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا اكورد موديل 2026، وتنتمي اكورد لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وبحلول عام 2026، ستكمل اكورد 50 عام من الإنتاج المتواصل وبدأت عام 1976.

هوندا اكورد موديل 2026

واختار اليابانيون اسم Accord ليعني الانسجام والتوافق بين السائق والآلة، وأول جيل من سيارات اكورد لم يكن سيدان بل سيارة هاتشباك صغيرة.

مواصفات هوندا اكورد موديل 2026

هوندا اكورد موديل 2026

زودت سيارة هوندا اكورد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة LED نهارية، وبها شبكة سوداء هجومية بفتحات تبريد أكبر لتنفس محرك التيربو، وبها جنوط مقاس 18 بوصه بتصميم رياضي، وبها عواكس برتقالية بمصابيح أمامية، وبها أنظمة مساعدة برادار متفاعل، وبها كاميرا على الزجاج الأمامي لدعم أنظمة الحفاظ على المسار وفرملة الطوارئ.

هوندا اكورد موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هوندا اكورد موديل 2026 بها أيضا، مقاعد بكسوه قماشية مريحة جداً وسهلة التنظيف، وبها شاشة وسطية مقاس 10.2 بوصه، وتدعم نظام جوجل المدمج، و أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي فاخر من Bose، و لوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصه، وصندوق خلفي سعة تصل إلى 470 لتر، ووسائد هوائية جانبية وستائرية .

محرك هوندا اكورد موديل 2026

هوندا اكورد موديل 2026

تستمد سيارة هوندا اكورد موديل 2026 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 194 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هوندا اكورد موديل 2026

هوندا اكورد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا اكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 118 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا اكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 144 ألف ريال سعودي .