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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات صينية 2026 سيدان في السوق المصرية

سيارات صينية 2026 سيدان
سيارات صينية 2026 سيدان
إبراهيم القادري

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات الصينية الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اى5، وام جى 5، وبايك يو 5 بلس، ودونج فنج شاين، وشانجان ايدا.

 

شانجان ايدا موديل 2026

تحصل سيارة شانجان ايدا موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لترا، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

شانجان ايدا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه.

 

دونج فنج شاين موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 125 حصانا، وعزم دوران 158/ نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه.

 

بايك يو 5 بلس موديل 2026

قوة سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تصل إلى 111 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لترا، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه.

 

ام جى 5 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى 5 موديل 2026 يصل إلى 150 نيوتن/متر، وبها قوة 120 حصانا، ومحرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة  45 لترا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة  ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة  ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و24 ألف جنيه.

 

كاي ي اى5 موديل 2026

خزان وقود سيارة كاي ي اى 5 موديل 2026 يصل إلى 50 لترا، وبها عزم دوران 229 نيوتن/متر، وبها قوة 156 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 799 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 869 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 939 ألف جنيه.

مستقبل صناعة السيارات سوق السيارات المصري السيارات الصينية الجديدة شانجان ايدا موديل 2026 دونج فنج شاين موديل 2026 بايك يو 5 بلس موديل 2026 ام جى 5 موديل 2026 كاي ي اى5 موديل 2026

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