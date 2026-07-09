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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 3 صيادين وإصابة 15 آخرين.. عدوان أمريكي على رصيف للصيد في قرية بنود الإيرانية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أنه سُمع دوي انفجارات بالمياه الإقليمية في المناطق الساحلية من مدينة بندر عباس ، مشيرة إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بندر عباس.


ولفتت الوكالة الإيرانية إلى سماع دوي انفجارات بالمياه الإقليمية قبالة مدينة بندر عباس.

كما بيًنت الوكالة “ مهر” أن رصيف للصيد في قرية بنود التابعة لمدينة عسلوية في محافظة بوشهر تعرضت لقصفا جويا من القوات الأمريكية .


ومن جانبه ، أعلن المساعد الأمني لمحافظ هرمزغان الإيرانية مقتل 3 صيادين وإصابة 15 في هجمات أمريكية على رصيف مخصص للصيد بمدينة سيريك.

فيما أوضح الحرس الثوري الإيراني أن 3 من عناصره قتلوا في الهجمات الأمريكية فجر اليوم على محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
 

إيران مدينة بندر عباس القوات الأمريكية هرمزغان الإيرانية الحرس الثوري الإيراني

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