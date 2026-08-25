تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من المتابعة المكثفة من جانب المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار تحركات الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب الان في مصر

ويأتي ذلك في ظل تأثير عدد من المتغيرات على الأسعار، أبرزها حركة الأوقية عالميا وسعر صرف الدولار ومستويات الطلب على الذهب داخل السوق، وسط اهتمام بمعرفة أحدث أسعار الأعيرة والجنيه الذهب.

وتتجه أنظار المتعاملين إلى أسعار الذهب بشكل مستمر، سواء لاتخاذ قرارات الشراء والبيع أو بهدف الادخار والاستثمار، خاصة مع استمرار الذهب في الاحتفاظ بمكانته كأحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,575 جنيه 7,520 جنيه

عيار 21 6,630 جنيه 6,580 جنيه

عيار 18 5,685 جنيه 5,640 جنيه

عيار 14 4,420 جنيه 4,385 جنيه

الجنيه الذهب 53,040 جنيه 52,640 جنيه

الأونصة بالجنيه 235,675 جنيه 233,900 جنيه

الأونصة بالدولار 4,675.08

أسعار الذهب الآن في مصر

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدد من العوامل، يأتي في مقدمتها حركة السعر العالمي للأوقية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب داخل السوق.

وقد تشهد الأسعار تغيرات على مدار اليوم بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وتغيرات التداولات المحلية، لذلك يفضل للراغبين في شراء أو بيع الذهب التأكد من السعر المعلن في توقيت تنفيذ المعاملة.

كما يجب الانتباه إلى أن سعر جرام الذهب المعلن لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والدمغة والرسوم، وتختلف قيمتها وفقا لنوع المشغولة والتاجر والشركة المنتجة.

أسعار الذهب الان في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر حركة الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية، أبرزها مستويات العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

كما تلعب تحركات الدولار الأمريكي دورا رئيسيا في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميا، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر في قرارات المستثمرين واتجاهاتهم.

وتؤثر أيضا التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات والتوترات الجيوسياسية في حركة المعدن النفيس، إذ يرتفع الإقبال على الذهب عادة خلال فترات عدم اليقين باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط من مخاطر تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب الان في مصر

الذهب كأداة للادخار والاستثمار

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار لدى المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، كما يعتمد عليه المستثمرون في تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من بعض المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية.

وتبقى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من العوامل، وفي مقدمتها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية.

ومع استمرار هذه المتغيرات، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين، مع أهمية التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية قبل إتمام المعاملة.