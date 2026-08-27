قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام حمدان: ترامب يسعى لإنهاء النزاع مع إيران وليس تسويات مؤقتة

ترامب
ترامب
شيماء جمال

قال الدكتور هشام حمدان، الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية، إن أي مصلحة تسعى إليها أي دولة يجب أن تكون في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية التي يعتمدها المجتمع الدولي مشيرًا، إلى أنّ السعي إلى تحقيق المصالح خارج هذا الإطار يقود إلى الفوضى وإلى حالات من النزاع، مشيرًا إلى أن العالم شهد في الماضي تداعيات عديدة نتيجة الخروج عن هذه القواعد والأعراف الدولية.

الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لم يبدأ مع ترامب

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحوار مع إيران لم يبدأ بالأمس كما أنه لم يبدأ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن هذا الحوار يمتد عبر سنوات طويلة وشهدته عدة إدارات أمريكية.

وأشار إلى أن هناك فارقًا بين الرئيس ترامب والرؤساء الأمريكيين السابقين، يتمثل في أن ترامب جاء لاتخاذ «القرار الحاسم»، متابعًا، أن الرئيس الأمريكي لا يريد الذهاب إلى مفاوضات من أجل التوصل إلى تسويات ظرفية وإنما يريد إنهاء النزاع برمته، لافتًا إلى أن ترامب أعلن ذلك صراحة بقوله: «أنا أريد أن أبني السلام، أبني السلام في الشرق الأوسط»، مشيرًا، أن هدفه يتجاوز التوصل إلى حلول مؤقتة أو مرحلية.

وقال حمدان إن ترامب لم يذهب إلى حرب مع دولة إيران من أجل الحرب في حد ذاتها وإنما ذهب إليها بهدف إنهاء ما رآه أسبابًا للنزاع والحروب، مؤكدًا أنّ هذا التوجه يمثل جوهر الاختلاف في التعامل مع الملف الإيراني مقارنة بالنهج الذي اتبعته الإدارات الأمريكية السابقة، والتي امتد خلالها الحوار مع إيران لسنوات عديدة.

ترامب إيران الرئيس الأمريكي الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

اعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد