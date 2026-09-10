سمير فرج يكشف ثوابت السياسة المصرية: السلام خيار استراتيجي والتنمية سلاح لتأمين سيناء

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أسباب تبني مصر السلام كخيار استراتيجي، موضحًا أن الاستراتيجية المصرية تقوم على رؤية متزنة تستند إلى دراسة طبيعة التحديات المحيطة بالدولة.

وأكد أن مصر دولة سلام، وأن تبني هذا الخيار يمنحها مصداقية على المستوى الدولي، خاصة في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

مصر دولة سلام

وأوضح سمير فرج أن جميع دول العالم تضع استراتيجيات تتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن مصر اختارت استراتيجية متزنة تقوم على اعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا.

وقال إن هذا الخيار يعكس طبيعة السياسة المصرية، ويؤكد أن تحركات الدولة لا تستهدف الدخول في صراعات، وإنما الحفاظ على الأمن والاستقرار.

السلام والاستثمار.. علاقة مباشرة

وأشار إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار يمثل عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المستثمر يبحث عن الدولة المستقرة التي يستطيع أن يضع أمواله فيها دون أن تكون مهددة بالحرب أو الاضطرابات.

وأكد أن مصر، على مدار سنوات السلام، عملت على بناء نفسها وتطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة، وهو ما ساعد على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.

اتفاقية السلام مع إسرائيل

ولفت سمير فرج إلى أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل منذ توقيعها، مؤكدًا أن القاهرة لم تخالف الاتفاقية طوال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الالتزام بالاتفاقية يمثل أحد العوامل التي تؤكد ثبات الموقف والاستراتيجية المصرية في التعامل مع الملفات الإقليمية.

«السلام» بعد سنوات الحرب

وأوضح أن مصر مرت بظروف صعبة خلال حرب الاستنزاف التي استمرت نحو ست سنوات، وكانت موارد الدولة موجهة بدرجة كبيرة إلى المجهود الحربي.

وأشار إلى أن تلك الفترة تركت تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية والبنية الأساسية، مؤكدًا أن تجربة الحرب عززت أهمية الاستقرار والسلام بالنسبة للدولة المصرية.

تأمين سيناء بالتنمية

وأكد سمير فرج أن سيناء تمثل حالة خاصة في الاستراتيجية المصرية، مشيرًا إلى أن تأمينها لا يعتمد فقط على الوسائل العسكرية، وإنما يرتبط أيضًا بالتنمية وإقامة المشروعات.

وأوضح أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروعات في سيناء شملت الموانئ والطرق والزراعة والتعليم والخدمات، إلى جانب مشروعات تنموية في مختلف المناطق.

وأشار إلى مشروعات شرق بورسعيد والعريش، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية الأساسية، معتبرًا أن التنمية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم أمن سيناء.

التنمية ثمرة للاستقرار

وأضاف أن اختيار السلام كخيار استراتيجي أتاح للدولة توجيه جزء من مواردها إلى مشروعات التنمية والبنية الأساسية، بدلًا من استمرار توجيهها بالكامل إلى الحروب والصراعات.

وأكد أن ما تشهده مصر من تطوير في شبكات الطرق والكباري والموانئ ومشروعات الطاقة والزراعة يرتبط بقدرة الدولة على العمل في بيئة مستقرة.

وشدد اللواء الدكتور سمير فرج على أن الاستراتيجية المصرية لا تقوم على السلام باعتباره مجرد شعار، وإنما باعتباره خيارًا يرتبط بالأمن والاستقرار والتنمية وجذب الاستثمار.

وأكد أن تجربة مصر خلال العقود الماضية أظهرت أهمية الحفاظ على الاستقرار، بالتوازي مع امتلاك عناصر القوة والقدرة على حماية الدولة ومصالحها في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.