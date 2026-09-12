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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أستون مارتن تدخل عالم الدراجات النارية بتحفة من الكربون والتيتانيوم

استون مارتن
استون مارتن
عزة عاطف

كشفت شركة أستون مارتن بالتعاون مع علامة (Brough Superior) عن إطلاق دراجة AMB 002 رودستر الجديدة، وهي أول دراجة نارية مسموح بقيادتها قانونيًا على الطرقات العامة تحمل شعار الصانع البريطاني الشهير. 

وتأتي هذه النسخة لتواصل مسيرة النجاح التي بدأتها الدراجات المخصصة للحلبات مثل AMB 001 و AMB 001 Pro، حيث تجمع بين الهندسة الدقيقة وخفة الوزن الفائقة لتوفير تجربة قيادة مميزة وموجهة لهواة الأداء العالي وعشاق جمع الطرازات الحصرية.

محرك قوي وتأدية ميكانيكية متطورة

تعتمد الدراجة على محرك V-Twin جديد بالكامل مبرد بالسائل بسعة 1.1 لتر (1083 سم مكعب)، تم تطويره خصيصًا ليولد قوة تصل إلى 130 حصانًا وعزم دوران يبلغ 110 نيوتن/متر (81 رطل-قدم). 

وصمم هذا المحرك لتقديم استجابة سلسة وعزم قوي في نطاقات الدوران المنخفضة والمتوسطة، مما يمنح السائق تسارعًا متزنًا وأداءً عاليًا يناسب القيادة اليومية على الطرقات العامة مع الحفاظ على مرونة السحب في السرعات العالية.

هيكل من التيتانيوم ونظام تعليق مبتكر

تتميز دراجة AMB 002 Roadster بهيكل رئيسي منحوت من قطعة صلبة من التيتانيوم (Billet Titanium) يبلغ وزنه 5 كجم فقط (11 رطلًا). 

ويتكامل هذا الهيكل مع الاستخدام المكثف لألياف الكربون في الخزان والأجزاء الخارجية، مما ينعكس على الوزن الإجمالي للدراجة الذي لا يتجاوز 190 كجم (419 رطلًا) مع توزيع وزني مثالي بنسبة 50:50 ومركز ثقل منخفض للغاية. 

كما زودت الدراجة بنظام تعليق أمامي مزدوج الترقوة من طراز فيور (Fior fork)، والذي يفصل بين قوى التوجيه وقوى الكبح لضمان الاستقرار والتحكم الدقيق في التوجيه حتى أثناء الانعطاف السريع.

تصميم مستوحى من السيارات الفائقة وحصرية الإنتاج

تستعير الدراجة العديد من العناصر التصميمية الشهيرة من سيارات أستون مارتن الفائقة، مثل فتحات التبريد الجانبية المزدوجة والتفاصيل الكاربونية الدقيقة والمنافذ البيضاوية للعادم. 

وفي الوقت الذي تركز فيه المجموعات الكبرى مثل فولكس فاجن على توسيع التشكيلات التجارية وتقديم خيارات متنوعة للأسواق العالمية، تواصل أستون مارتن استراتيجيتها في تقديم طرازات حصريّة فائقة موجهة لفئة النخبة. 

وقد فتحت الشركة باب الطلبات للدراجة التي سيقتصر إنتاجها على 300 وحدة فقط يتم تجميعها يدويًا، على أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للعملاء في الربع الثالث من عام 2027.

استون مارتن دراجات نارية برو السوبيريور AMB 002 Roadster

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