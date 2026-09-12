نيسان تعيد إحياء علامة إسبانية بتصميم صيني

كشفت شركة «جالوبر إيبيريكا» إعادة إحياء علامة «غالوبر» الإسبانية في الأسواق الأوروبية، بعد غياب استمر لنحو عقدين من الزمن، عبر إطلاق طرازين جديدين يعتمدان على منصات ميكانيكية وهياكل يابانية مجمعة في الصين.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتاريخ العلامة التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي بتقديم سيارات الطرق الوعرة، حيث تعود في أكتوبر 2026 بطراز شاحنة البيك آب «أيانيت» والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «جريدوس».

الهندسة الميكانيكية والشراكة مع المصنعين في الصين

تعتمد الشاحنة الإسبانية «أيانيت» بصورة أساسية على هيكل طراز نيسان نافارا D23، بينما يستند طراز «جريدوس» الفضفاض المخصص للعائلات على منصة نيسان تيرا ذات الشاسي المستقل.

وتجرى عمليات التجميع والتصنيع داخل مصانع شركة «أنوي كورونيت» في الصين بموجب ترخيص من مشروع «تشنجتشو نيسان» المشترك بين دونج فينج ونيسان.

وتتميز المقصورة الداخلية للطرازين بتجهيزات رقمية حديثة تتضمن شاشات عرض عريضة لنظام المعلومات والترفيه تغطي الكونسول الوسطي بالكامل، وهي ذات الشاشات المعتمدة في طرازات «أوتينج بالادين».

قوة المحرك وأسعار الطرازات وخطة التوسع الأوروبي

تستغني الطرازات الجديدة عن محركات نيسان التقليدية لصالح محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 ليتر مدعم بشاحن توربيني من تطوير ميتسوبيشي، يولد قوة تبلغ 218 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 360 نيوتن-متر.

وتنتقل القوة إلى العجلات 4 عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات من شركة ZF، ونظام دفع رباعي متطور من شركة «بورج وارنر» مزود بنظام نقل الحركة المنخفض وقفل تفاضلي خلفي لتعزيز القدرات الميدانية.

وتبدأ أسعار شاحنة أيانيت في إسبانيا من 26000 يورو، بينما يبدأ سعر طراز غريدوس من 39000 يورو، مع استهداف إنشاء شبكة توزيع تضم 60 وكيلًا بحلول نهاية العام لتوفير بدائل اقتصادية للسيارات المخصصة للمهام الشاقة والمنافسة أمام طرازات العلامات الكبرى مثل فولكس فاجن.