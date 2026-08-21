مميز وعاطفي.. ميرنا الهلباوي تحتفل بعيد ميلادها رفقة أحمد السعدني ونجله

شاركت الكاتبة ميرنا الهلباوي صورا من احتفال عيد ميلادها رفقة زوجها الفنان أحمد السعدني ونجله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ميرنا على الصور: "قضيت أعياد ميلادي في جميع أنحاء العالم، لكن هذا العام يبدو مميزًا وعاطفيًا للغاية، لأنني أحتفل بعيد ميلادي وأتفاجأ من أقرب شخص إلى قلبي".

اضافت: “أتمنى أن نظل دائمًا نحتفل ببعضنا البعض، شكرا جزيلًا لك”.



وكان قد شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره أحدث ظهور له برفقة زوجته ميرنا الهلباوي، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتغزل السعدني احتفالا بعيد ميلاد زوجته، قائلا:" كل سنة وانتى طيبة يا حلالة العقد".

وحصدت إطلالات ميرنا الهلباوى إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.