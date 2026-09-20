"روساتوم": تأمين وقود إضافي لمحطة زابوروجيه رغم مخاطر النقل

أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، أن المؤسسة نفذت إمدادًا إضافيا بالوقود لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن عمليات نقل الوقود تنطوي على مخاطر على سلامة المشاركين فيها.

وقال ليخاتشيوف - في بيان اليوم الأحد،، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- : "نفذنا إمدادًا إضافيًا بالوقود لمحطة زابوروجيه على الرغم من كل الصعوبات، كما جرت عملية تناوب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرفيا خلال الأسبوع المنصرم".

وأضاف أن عمليات إيصال وقود الديزل إلى محطة زابوروجيه تنطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة الشخصية للمشاركين فيها.

وأشار ليخاتشيوف إلى أن إحدى قوافل نقل الوقود تعرضت أخيرا لهجوم، ما أسفر عن مقتل عسكريين روسيين اثنين كانا يشاركان في تأمين المهمة.

ويستخدم وقود الديزل لتشغيل مولدات الديزل الاحتياطية في حال فقدان محطة زابوروجيه إمدادات الكهرباء الخارجية، وتؤكد "روساتوم" في تقاريرها الرسمية أن أمن المنشآت النووية يمثل أحد أولويات المؤسسة.

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، بالقرب من مدينة إنيرجودار.

وتوقفت عملية توليد الكهرباء في وحدات المحطة في سبتمبر 2022، بينما دخلت جميع وحداتها، منذ أبريل 2024، في حالة "التوقف البارد"، وهي الحالة التشغيلية التي تكون فيها المفاعلات متوقفة عن توليد الطاقة، مع استمرار تشغيل الأنظمة الضرورية للحفاظ على سلامة المنشأة والمعدات النووية.