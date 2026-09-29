تطهير المصارف وشبكة تصريف مياه الامطار لمواجهة الشتاء بشبرا الخيمة

أكد ياسر ابراهيم رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قيام الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالمتابعة والمشاركة الميدانية لفرق الأجهزة الخدمية المعاونة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى أثناء أعمال تطهير وصيانة شبكة الصرف والتأكد من جاهزيتها لاستيعابها لتصريف المياه الزائدة وذلك لتجنب الأعطال المفاجئة خلال فصل الشتاء.



من ناحيتة اخرى تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء، والتأكد من جاهزية منظومة التعامل مع مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد بالخصوص، تنفيذًا لخطة الشركة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وشملت المتابعة التأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح وشفط مياه الأمطار، ومراجعة تمركزها بالمواقع ذات الأولوية، إلى جانب التأكد من كفاءة بلاعات صرف الأمطار وسلامة خطوط وشبكات الصرف، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه فور حدوثها.

شبكات الصرف

وأكد المهندس محمد فودة استمرار أعمال تطهير ورفع كفاءة بلاعات صرف الأمطار والشبكات، مع مراجعة المعدات بصورة دورية والتأكد من جاهزيتها الفنية، مشددًا على أهمية سرعة الانتشار والاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ خلال موسم الشتاء.

كما وجه رئيس الشركة بتنفيذ مناورات ومحاكاة ميدانية لسيناريوهات الأزمات والطوارئ، للتأكد من جاهزية فرق العمل والمعدات وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، مع مراجعة خطط الانتشار والتمركز وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل فريق.

وشدد فودة على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القليوبية وغرفة عمليات الشركة القابضة ووزارة الإسكان، وتبادل المعلومات بصورة مستمرة خلال فترات عدم الاستقرار الجوي، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنتج عن سقوط الأمطار.