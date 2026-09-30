أفشة يُهنئ حمدي فتحي بعيد ميلاده .. ماذا قال؟

حرص محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي على تهنئة اللاعب حمدي فتحي بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك "أفشة" صورة تجمعه بحمدي فتحي عبر حسابه على انستجرام، وعلّق عليها: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

ويمتد عقد أفشة مع الأهلي حتى صيف عام 2027، وهو ما يمنح إدارة النادي وقتًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، دون وجود ضغوط كبيرة لحسم الملف في الوقت الحالي.

وترغب إدارة الأهلي في معرفة رؤية عموتة الفنية ومدى احتياجه إلى خدمات أفشة خلال المواسم المقبلة، قبل بدء أي مفاوضات رسمية لتعديل وتمديد عقد اللاعب.

ويبلغ أفشة 31 عامًا، وهو ما تسبب في وجود بعض التحفظات داخل النادي بشأن منحه عقدًا جديدًا لمدة طويلة، خاصة في ظل سياسة الإدارة الرامية إلى تحقيق التوازن بين عناصر الخبرة والعنصر الشاب داخل قائمة الفريق.

وتناقش إدارة الأهلي إمكانية تجديد عقد أفشة لمدة موسمين، حال الحصول على توصية إيجابية من المدير الفني، مع وضع بنود مالية تتناسب مع مشاركاته ودوره المنتظر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.