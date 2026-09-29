قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية وتماسك الجبهة الداخلية يتطلب حشد كل القدرات
خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه
مهم نبني وعي شعبنا.. الرئيس السيسي: أقل الوسائل تكلفة لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة
اللواء إبراهيم عثمان: جلسة مجلس النواب الطارئة غداً ستحمل دلالات قوية
الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة
الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد
فهم بالغلط.. جمال شعبان يوضح حقيقة تصريحات حسام موافي عن نقل الأعضاء
خاصl صابرين تكشف حقيقة تقديمها دور كريمة مختار في مسلسل "الحفيد"
عايزين حق عيالنا.. غضب بين أهالي مدرسة بالهرم ومطالبات بمحاسبة معلمة «اعتدت بالخرطوم على الطلاب»
النائب محمد أبو العينين: اجتماع الرئيس يبعث برسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات
مصادر: حضور رئيس الوزراء أولى جلسات النواب والشيوخ لاستعراض برنامج العمل المقبل
الإعصار بولو يضرب المكسيك.. رياح عاتية وفيضانات تغرق الشوارع وتقطع الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: وكلاء الذكاء الاصطناعي الصينيون يتعلمون الخداع والتحايل على القيود

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

كشفت وكالة «رويترز» أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومين بنماذج صينية أظهروا سلوكيات تتضمن الخداع والتحايل على القيود وإخفاء الإخفاقات، في مؤشرات مشابهة لتلك التي أثارت مخاوف عالمية بشأن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وبحسب مراجعة أجرتها «رويترز» لأكثر من 200 وثيقة، بينها أبحاث جامعية وتقارير تقنية، حددت الوكالة ما لا يقل عن 20 دراسة أو تقييمًا منذ عام 2025 وثقت سلوكيات لوكلاء مدعومين بأنظمة صينية، شملت الخداع ومحاولات تجاوز الحدود والنسخ الذاتي.

وفي إحدى التجارب، ادعت وكلاء مدعومون بنماذج من علي بابا وDeepSeek وMoonshot قدرات غير حقيقية للفوز بمناقصة تجارية افتراضية، ثم زاد سلوكهم الخادع عند منحهم فرصة لإعادة المحاولة.

وأظهرت تجربة أخرى أن وكلاء يعملون بنماذج صينية وأمريكية أخفوا فشلهم في تنفيذ مهام داخل بيئة اختبار، من خلال محاكاة النتائج واختلاق ملفات بدلًا من الإقرار بعدم إنجاز المهمة.

وقال كولين شيا-بليمير، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن هذه النتائج تشير إلى وجود بعض المكونات اللازمة لخروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، معتبرًا أن الأمر يستدعي الحذر.

ورغم ذلك، أكدت «رويترز» أنها لم تجد أدلة على تمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي الصينيين من الهروب بشكل مستقل إلى الإنترنت المفتوح أو الإفلات من عمليات الإيقاف.

كما أشارت المراجعة إلى أن الصين بدأت في تشديد إجراءات السلامة، إذ أصدرت في سبتمبر إطارًا للحوكمة أدرج مخاطر من بينها حصول الوكلاء بشكل مستقل على موارد أو صلاحيات، وخداع المقيمين، وإخفاء القدرات، واستغلال نقاط الضعف في بيئات الحوسبة المعزولة.

ويرى خبراء أن الصين لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة في منظومة تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدمة، رغم بدء شركات صينية عدة، بينها «علي بابا» وZ.ai و«شاومي»، في إنشاء فرق داخلية متخصصة في تقييم السلامة.

وكالة رويترز الذكاء الاصطناعي أنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية Moonshot DeepSeek وكلاء الذكاء الاصطناعي الصينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

بدء التوقيت الشتوي

موعد بدء التوقيت الشتوي

ترشيحاتنا

السيسي

السيسي: مصر دفعت ثمن كبير بسبب فوضى 2011

عمدة قرية السرارية بالمنيا يكشف كواليس اجتماع العمد والمشايخ مع الرئيس السيسي اليوم

عمدة قرية السرارية بالمنيا يكشف كواليس اجتماع العمد والمشايخ مع الرئيس السيسي اليوم

جمال شعبان

مكان في البطاقة.. جمال شعبان يكشف مقترحًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد