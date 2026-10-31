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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم السبت.. آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في محال الصاغة خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء.

ويأتي استقرار الأسعار بعد تراجع جرام الذهب بنحو 105 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6250 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50 ألف جنيه للشراء و49.6 ألف جنيه للبيع، متأثرًا بمستويات أسعار الذهب في السوق المحلية.

أسعار الذهب بمختلف الأعيرة

  • عيار 24: 7142 جنيهًا للشراء و7085 جنيهًا للبيع.
  • عيار 22: 6547 جنيهًا للشراء و6495 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 5357 جنيهًا للشراء و5314 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: 4166 جنيهًا للشراء و4133 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجلت أوقية الذهب نحو 3900 دولار للشراء و3899 دولارًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

الذهب وأسعار الذهب سعر الذهب

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