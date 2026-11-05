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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال كبير على عروض مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال في رابع أيامه

مهرجان المنصورة
مهرجان المنصورة
أحمد البهى

شهدت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، صباح اليوم الخميس 5 نوفمبر، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مع انطلاق رابع أيام المهرجان، وثالث أيام عروض مسابقات الأفلام والورش الفنية، حيث امتلأت قاعة مسرح قصر ثقافة المنصورة عن آخرها بالطلاب والأطفال لمتابعة الأفلام المشاركة في المسابقات السينمائية.

وقبل انطلاق العروض، حرصت أميرة عاطف، رئيس مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، على توجيه كلمة للطلاب الحاضرين، أعربت خلالها عن سعادتها الكبيرة بما شهدته الأيام الأولى من فعاليات المهرجان، مشيدة بحجم التفاعل والحضور من جانب الأطفال والطلاب، وحرصهم على مشاهدة الأعمال السينمائية المشاركة والتعرف على عوالم الفن السابع.

ووجهت أميرة عاطف الشكر للطلاب على حضورهم ومشاركتهم في الفعاليات، مؤكدة سعادتها بما لمسته من فرحة الأطفال خلال مشاهدة العروض السينمائية، وهو ما يعكس أهمية إقامة مهرجان متخصص في سينما الطفل، يمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على السينما والفنون، ويشجعهم على الإبداع والخيال واكتشاف مواهبهم.

وتتواصل عروض مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية على مدار اليوم الخميس، من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة، حيث بدأت الفترة الأولى من الساعة 9:30 وحتى 11 صباحًا على مسرح قصر الثقافة، وتضم أفلام «اللعيب»، و«خيالة»، و«أحلام بنات»، و«أصوات الصمت»، و«روح».

فيما تنطلق الفترة الثانية من الساعة 11:10 صباحًا وحتى 1:35 ظهرًا، وتشهد عرض مجموعة أخرى من الأفلام، هي «سن الغزال»، و«أصغر»، و«طالما أننا ما زلنا نحلم»، و«حلومة»، و«غير متصل»، و«بانج بانج»، و«البدو الجدد»، و«لا يوجد رد»، و«غماية»، و«بلوديكس»، و«تهويدة ما بعد النوم»، و«Lady Bird»، و«العيش الأسود».

وتأتي هذه العروض ضمن برنامج الدورة الأولى من المهرجان، الذي يواصل تقديم مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة، إلى جانب الورش الفنية والأنشطة المخصصة للأطفال، في إطار السعي إلى تعزيز الثقافة السينمائية لدى الأجيال الجديدة، وفتح مساحات للتعلم والتعبير والإبداع من خلال الفن.

فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال مهرجان المنصورة مهرجان المنصورة الدولي مسرح قصر ثقافة المنصورة

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