إنقاذ شاب حاول إنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري أكتوبر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية المعنية من إنقاذ شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري أكتوبر في محاولة لإنهاء حياته، وذلك على خلفية معاناته من أزمة نفسية حادة نتيجة فصله المفاجئ من عمله بإحدى دول الخليج.

كواليس الواقعة

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإقدام شاب على إلقاء نفسه من أعلى كوبري أكتوبر، وعلى الفور، انتقلت قيادات الأمن رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث نجحت الجهود الأمنية في انتشاله وإنقاذه في الوقت المناسب قبل غرقه.

وجرى نقل الشاب على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية والنفسية.

أزمة العمل وراء الحادث

وبتحريات الأجهزة الأمنية وفحص ملابسات الواقعة، تبين أن الشاب كان يعمل خارج البلاد بإحدى دول الخليج، وتعرض مؤخراً لقرار فصل من عمله، ما أدخله في حالة نفسية سيئة دفعت به لتلك الخطوة اليائسة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب التفاصيل الكاملة.